ميناء سفاجا يستقبل 915 سائحا سعوديا على متن سفينة «الرفاهية»

استقبل ميناء سفاجا البحري، صباح اليوم الخميس، السفينة السياحية «Msc BELLSSIMA»، وعلى متنها 915 سائحًا سعوديًا و1315 طاقمًا، قادمة من ميناء جدة في ثاني رحلاتها الأسبوعية للميناء بعد تدشين أول خط ملاحي سياحي لسفن الكروز بين ميناء جدة السعودي وسفاجا والتي بدأت أوائل شهر أغسطس وتستمر حتى نهاية شهر أكتوبر، وتعتبر من أحدث البواخر العالمية للرحلات السياحية السريعة وهي بطول 167 مترًا وغاطس 5.6 متر.

إنهاء إجراءات السياح فور وصولهم للميناء

وأنهت سلطات ميناء سفاجا كافة إجراءات السياح فور وصولهم للميناء واستقبالهم بصالات الوصول الجديدة لإنهاء إجراءات التفتيش والجمارك وتجهيز أوتوبيسات مكيفة لنقلهم أثناء جولاتهم السياحية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها دوليًا والتي أقرتها منظمة الصحة العالمية من خلال وجود فرق طبية مرافقة لجميع الزائرين طوال مدة الرحلة البحرية وخلال تنفيذ البرامج السياحية.

ومن المقرر أن ينفذ الزائرون 15 برنامجًا سياحيًا متنوعًا داخل المدن السياحية البحر الأحمر، منها برنامج واحد فقط سيتجه نحو مدينة الأقصر السياحية.

يذكر أن السعة الاستيعابية للسفينة نحو 3000 راكب، بالإضافة إلى الطاقم، وتضم مقومات ترفيهية متعددة من الألعاب والرياضات البحرية كقوارب التجديف وألواح التجديف وفريق متخصص بالرحلات الاستكشافية، ومزودة بغواصة لرحلات استكشاف أعماق البحار، وعدد من القوارب الصغيرة التى تُستخدم لنقل الركاب فى البحر في رحلات استكشافية، ومهبط طائرة هليكوبتر وغواصة صغيرة للرحلات الاستكشافية في اعماق البحر وتضم السفينة أكثر من ألف شخص من أفراد طاقم، بطول 167 مترًا وغاطس 5.6 متر وترتفع لنحو 10 أدوار بنظام الفندقى.