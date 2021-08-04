ميناء سفاجا يستقبل أول رحلات السفينة «رفاهية» قادمة من «العقبة»

يستقبل ميناء سفاجا البحرى، سفينة «رفاهية»، أول سفينة سياحية قادمة من ميناء العقبة الأردنى، اليوم الأربعاء، وعلى متنها عدد من رجال الأعمال السعوديين، بعد تدشين أول خط ملاحي سياحى لسفن «الكروز»، بين موانئ جدة والعقبة وسفاجا، حيث يربط الخط الملاحي السياحي بين السعودية ومصر والأردن.

تضم السفينة السياحية مقومات ترفيهية متعددة كقوارب التجديف وألواح التجديف وفريق متخصص في الرحلات الاستكشافية، ومزودة بغواصة لرحلات استكشاف أعماق البحار، وعدد من القوارب الصغيرة التى تُستخدم لنقل الركاب فى البحر، وتضم السفينة طاقما مكون من 181 فردا، ويصل طولها إلى 167 مترا وغاطس 5.6 متر وترتفع لنحو 10 طوابق.

و كشف مصدر ملاحي لـ«الوطن»، أن السفينة تضم عدد من رجال الأعمال السعوديين في أول رحلة بحرية سياحية لها، ومن المقرر أن يتم تنظيم برنامج سياحي لركاب السفينة، مضيفا أن الأجهزة المختصة بميناء سفاجا البحري أنهت جميع الاستعدادات لاستقبال السفينة ورجال الأعمال الذين تقلهم.

وأشار الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إلى تخصيص فرق طبية من الحجر الصحى والطب الوقائى بميناء سفاجا البحري للكشف الطبي على ركاب السفينة في ميناء سفاجا وإجراء التحاليل الطبية اللازمة للتأكد من خلوهم من كورونا.

يستقبل السفينة عدد من قيادات محافظة البحر الأحمر وقيادات ميناء سفاجا وبعض القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة في حضور مراسلي الصحف والوكالات الأجنبية والقنوات الفضائية.