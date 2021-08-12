حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة الجمعة 13-8-2021 في مصر

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات خبراء الطقس بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة، إذ يتوقع أن يسود نهارًا طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري، يميل إلى الرطوبة، كما يسود طقس شديد الحرارة ورطب أيضًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وترتفع نسبة الرطوبة ودرجة الحرارة المحسوسة بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات.

حالة الطقس غدًا

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنّه من المتوقع أن تزداد نسبة الرطوبة الخاصة في درجة الحرارة غدًا، ما يجعل التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، كما يتوقع أن تكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد أيضًا أن يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، ويؤدي إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ مطروح والعلمين بقيمة تقدر بـ1.5 إلى 2 متر.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس يكون معتدلا به، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 متر و 1.5 متر، وتكون حركة الرياح به شمالية غربية وشمالية شرقية، أما بالنسبة للبحر المتوسط يكون الطقس فيه معتدل، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 و 2 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

القاهرة 38 26

الإسكندرية 32 26

وادي النطرون 32 25

طنطا 37 26

شبين الكوم 37 26

دمنهور 34 25

بلطيم 33 26

مطروح 31 25

السلوم 32 25

سيوة 39 24

بورسعيد 33 26

دمياط 32 26

الزقازيق 37 26

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 38 24

السويس 37 24

العريش 34 25

رفح 33 24

رأس سدر 40 25

نخل 35 22

نويبع 38 29

طابا 35 27

كاترين 32 19

الطور 37 24

شرم الشيخ 40 30

الغردقة 38 29

مرسى علم 38 29

الفيوم 37 25

بني سويف 38 25

المنيا 39 25

أسيوط 40 25

سوهاج 40 26

قنا 40 27

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

إدفو 42 28

أبوسمبل 41 26

الوادي الجديد 41 24

شلاتين 38 28

أبو رماد 37 28

حلايب 37 29

رأس حدربة 37 29.