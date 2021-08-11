أخبار الطقس غدا.. شديد الحرارة نهارا ورياح نشطة تقلل نسبة الرطوبة ليلا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، قبل قليل، عن أخبار الطقس غدًا الخميس، حيث يسود نهارًا طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

أخبار الطقس غدًا

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار من بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت موجه حارة على مدار 10 أيام الماضية، ارتفعت فيها درجات الحرارة بشكل كبير، حتى بدأت درجات الحرارة في الانخفاض هذا الأسبوع، مشيرة إلى أنّ درجات الحرارة لا تزال أعلى من المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام.

الظواهر الجوية المتوقعة غدًا

وعن الظواهر الجوية المتوقعة غدًا، يقول الخبراء إنّ هناك شبورة مائية خفيفة تتكوّن في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فضلًا عن نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح الخبراء أنّ حالته معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فخفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيها يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة غدًا

القاهرة 37 26

الإسكندرية 32 26

وادي النطرون 35 25

طنطا 37 26

شبين الكوم 37 26

دمنهور 34 25

بلطيم 33 26

مطروح 31 25

السلوم 32 25

سيوة 40 24

بورسعيد 33 26

دمياط 32 26

الزقازيق 37 26

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 38 24

السويس 37 24

العريش 34 25

رفح 33 24

رأس سدر 38 25

نخل 35 22

نويبع 39 29

طابا 36 27

كاترين 33 19

الطور 36 24

شرم الشيخ 39 30

الغردقة 38 29

مرسى علم 38 29

الفيوم 37 25

بني سويف 38 25

المنيا 38 25

أسيوط 39 25

سوهاج 39 26

قنا 40 27

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

إدفو 42 28

أبوسمبل 41 26

الوادي الجديد 41 24

شلاتين 39 28

أبو رماد 38 28

حلايب 37 29

رأس حدربة 37 29.