أخبار الطقس اليوم.. شديد الحرارة نهارا رطب ليلا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أخبار الطقس اليوم الأربعاء وفقًا لخبرائها، إذ يتوقع أن تشهد البلاد نهارًا طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، وتصل نسبة الرطوبة على القاهرة إلى 80%.

أخبار الطقس اليوم

ويتوقع الخبراء تكوّن الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى السواحل الشمالية للبلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، كما يتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا، وارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط «الإسكندرية - مطروح - العلمين - السلوم» لتتراوح من 2 إلى 2.5 متر.

ويقول الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتبنؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية لـ«الوطن»، إنّ درجات الحرارة ستستمر في الانخفاض هذا الأسبوع، لكنها ما زالت أعلى من المعدلات الطبيعية، ومتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة 37 درجة، وتصل إلى 42 درجة مئوية على محافظات جنوب الصعيد، ومع ارتفاع نسب الرطوبة يظل الاحساس بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط، أوضح الخبراء أنّ حالته معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيها يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 37 25

الإسكندرية 33 26

وادي النطرون 35 25

طنطا 38 25

شبين الكوم 37 25

دمنهور 33 25

بلطيم 34 26

مطروح 31 24

السلوم 33 24

سيوة 40 26

بورسعيد 33 26

دمياط 32 26

الزقازيق 37 25

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 38 25

السويس 37 25

العريش 34 26

رفح 33 25

رأس سدر 39 26

نخل 35 20

نويبع 38 27

طابا 36 25

كاترين 33 19

الطور 38 27

شرم الشيخ 39 30

الغردقة 39 29

مرسى علم 38 28

الفيوم 38 25

بني سويف 38 25

المنيا 38 25

أسيوط 39 26

سوهاج 40 27

قنا 41 27

الأقصر 42 28

أسوان 42 28

إدفو 42 28

أبو سمبل 41 28

الوادي الجديد 42 27

شلاتين 38 28

أبو رماد 39 29

حلايب 35 29

رأس حدربة 35 28