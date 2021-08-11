سائقها قفز في آخر لحظة.. تفحم سيارة بسبب حرارة الطقس بالشرقية

اشتعلت النيران بشكل مفاجئ في سيارة «ميني باص»، أثناء سيرها على أحد الطرق بدائرة مركز الحسينية، شمال محافظة الشرقية، بعد ظهر اليوم الأربعاء، فيما استطاع سائقها أن يقفز منها في اللحظات الأخيرة، قبل أن تأتي النيران على سيارته التي تفحمت تماماً.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة الحسينية بتفحم سيارة «مينى باص»، يقودها شخص يُدعى «عبده أ. ع.»، حيث اشتعلت النيران في السيارة بشكل مفاجئ أثناء سير قائدها على طريق «بحر البقر - الحسينية»، وبدأ الحريق في الجزء الخلفي من السيارة، وامتدت إلى منتصف السيارة، وقبل وصول النيران إلى السائق، تمكن من القفز من السيارة في آخر لحظة.

ووقف سائق السيارة بجانبها عاجزاً، ولم يتمكن من إخماد النيران، قبل أن يتجمع عدد من الأهالي، وشاركوا في السيطرة على النيران، مستخدمين جراكن مياه لجلبها من الترعة المارة في محيط الحادث، ورجحت المعاينة الأولية اندلاع الحريق بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو، التي أثرت على السيارة، وأدت إلى ارتفاع درجة الحرارة بها، ومن ثم اشتعال النيران.

وانتقلت قوة من الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تم الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها، وأسفر الحادث عن احتراق السيارة بالكامل فيما قدر للسائق النجاة.

وفي السياق نفسه، تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مجموعة من الصور التي توثق وقوع الحادث، ظهر خلالها قائد السيارة وهو يرفع يده إلى السما،ء في إشارة لترديده عبارات الشكر والثناء لنجاته من الحادث.

وتفاعل رواد الموقع مع الحادث، وانهالت التعليقات التي تضمنت عبارات الدعم النفسي والمعنوي لصاحب السيارة، وعلق أحدهم قائلاً: «لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، ربنا يعوض عليك، والحمد لله إنه نجاك».