«الصحة»: وصول دفعة جديدة من لقاحي استرازينيكا وسينوفارم غدًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال دفعة جدية من لقاحي استرازينكا وسينوفارم مساء غد الجمعة، بمطار القاهرة الدولي، مناشدة المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا؛ للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

جميع اللقاحات آمنة

وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن لقاحات كورونا، قائلة: إن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومجانية للمصريين وللأجانب.

وعن الأعراض الجانبية للقاحات، أوضحت أنها تتضمن ارتفاع درجة الحرارة وحكة وإحمرار موضع التطعيم وصداعًا، وهي أعراض جانبية بسيطة ولا تستدعي الذهاب إلى طبيب، لافتة إلى أنها لم تستقبل أي شكوى بخصوص المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا.

إجراءات حاسمة ضد جهات التطعيم المزيفة

وشددت الوزارة على أنها الجهة الوحيدة المنوط بها تطعيم المواطنين، وأي جهة تقوم بالترويج لنفسها بأنها تطعم سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، رسوم استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا، وهي 100 جنيه للمصريين و10 دولارات لغير المصريين «الأجانب».

وذكرت «الصحة» أن هذه الرسوم إدارية يجري إيداعها في البنك المركزي لحساب وزارة الصحة والسكان، مشددة على أنه لن يتم الحصول على شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا دون أخذ اللقاح، ولا صحة لإمكانية تزوير هذه الشهادات.