"الصحة" تعلن عن الخط الساخن للحصول على لقاح كورونا للمسافرين

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الخط الساخن للحصول على لقاح كورونا للمسافرين، وهو 105، لتلقي كافة استفسارات المواطنين المتعلقة باللقاح أو كيفية الحصول على لقاح كورونا للمسافرين، مؤكدة أن الحصول على اللقاح يتم من خلال التسجيل عبر موقع تسجيل لقاح كورونا التابع للوزارة، مشيرة إلى أنه بعد التسجيل يجري توجيه رسالة تفيد بمكان وموعد تلقي اللقاح خلال 72 ساعة فقط.

الخط الساخن للحصول على لقاح كورونا للمسافرين

وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن لقاحات كورونا، وقالت إن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومجانية للمصريين وللأجانب.

وعن الأعراض الجانبية، قالت إنها تتضمن ارتفاع درجة الحرارة وحكة واحمرار موضع التطعيم وصداعًا، وهي أعراض جانبية بسيطة ولا تستدعي الذهاب إلى طبيب، لافتة إلى أنها لم تستقبل أي شكوى بخصوص المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا.

تطعيم 40% من المواطنين بلقاح كورونا حتى نهاية العام

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الإسراع لحجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، تحسبًا لأي موجة متوقعة خلال شهر أكتوبر أو نهاية شهر سبتمبر.

وشددت الوزارة على أنها الجهة الوحيدة المنوط بها تطعيم المواطنين، وأي جهة تقوم بالترويج لنفسها بأنها تطعم سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان رسوم استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا، وهي 100 جنيه للمصريين و10 دولارات لغير المصريين «الأجانب».

وقالت إن هذه رسوم إدارية يجري إيداعها في البنك المركزي لحساب وزارة الصحة والسكان، وشددت الوزارة على أنه لن يتم الحصول على شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا دون أخذ اللقاح ولا صحة لإمكانية تزوير هذه الشهادات.