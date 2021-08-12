«التضامن»: 30 ألف شاب متطوعون بصندوق مكافحة الإدمان   

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة الصندوق، تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج التوعوية عن أضرار تعاطي المخدرات للفئات المختلفة، بمشاركة 30 ألف شاب وفتاة متطوعين لدى الصندوق على مستوى الجمهورية.

وذكر الصندوق، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، أن هذه المبادرات‪ ‬تستهدف توعية طلاب المدارس والجامعات، وأيضًا العمال والحرفيين والشباب من مختلف الأعمار، وكذلك توعية الأسر في المناطق المطورة «بديلة العشوائيات»، من خلال التواصل معهم بشكل مباشر عن أضرار المخدرات، وكيفية اكتشاف حالات التعاطي المبكر، وكيفية الوقاية من الوقوع فى براثن الإدمان.

وأكدت «القباج» حرص وزارة التضامن وصندوق مكافحة الإدمان على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة، وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية، لا سيما البرامج التوعوية لمكافحة التعاطي، لافتة إلى أن من ضمن المهام الوظيفية للشباب المتطوعين المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من تعاطي المخدرات.

‏ وأوضح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه على مدار العام الماضي شارك الشباب المتطوعون لدى الصندوق في تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التوعوية، منها برنامج «اختار حياتك» بـ2000 مدرسة على مستوى الجمهورية، لتوعية الطلاب بأضرار المخدرات، كما تم تنفيذ البرنامج في 750 مركز شباب، والعديد من الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة، فضلًا عن تنفيذ مبادرات لتوعية المواطنين بمحطات المترو والسكك الحديد والشواطئ بالمناطق الساحلية، وإعداد 40 معسكرًا شبابيًا لإعداد وتأهيل القيادات التطوعية من الشباب بكافة المحافظات، حول تنمية العمل التطوعي ومكافحة تعاطي المخدرات من خلال تنفيذ أنشطة توعوية وبرامج تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة.