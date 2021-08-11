«التضامن» تنقذ امرأتين وأطفالهما من الشارع.. الخلافات العائلية شردتهما

وجّهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق أطفال وكبار بلا مأوى، بإنقاذ أسرتين بلا مأوى في محافظتي القاهرة وبني سويف، حيث تحرّك الفريق سريعا، وتبيّن من خلال دراسة الحالات، أنّ السيدة «ر. أ» (37 عاما)، موجودة بالشارع ومعها 3 أطفال أعمارهم 8 سنوات و5 سنوات وعامين، ونتيجة لعدم القدرة على إعادتها للزوج وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرأة، جرى إيداعها وأطفالها الثلاثة بمركز استضافة المرأة بالقاهرة، كما جرى التنسيق مع المجلس القومي للمرأة لتقديم الدعم القانوني للسيدة.

وتعامل الفريق مع سيدة أخرى في العقد الثالث من العمر تدعى «س. م. م» وطفلها «ي. م» (4 أعوام) من محافظة بني سويف، ونتيجة لخلافات عائلية تركت المحافظة، وأُودعت بدار لرعاية الكبار بلا مأوى بالهرم.

كما جرى عمل مسحة كورونا بمستشفى حميات العباسية، وإيداع الطفل بدار رعاية بالجيزة.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي، البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، للحد من ظاهرة أطفال الشوارع بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر» في 13 محافظة هي الأكثر كثافة لهذه الظاهرة، وهي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الشرقية، السويس، بني سويف، المنيا، وأسيوط، بورسعيد، الغربية، والفيوم.