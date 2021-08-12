ضبط نصاب زعم امتلاكه شركة سياحة وتحصل على ربع مليون جنيه من المواطنين

ضبطت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، بتهمة مزاولة نشاط إجرامي في وقائع النصب الإلكتروني على المواطنين، بإنشاء عدد من الصفحات الإلكترونية، وانتحاله صفة رئيس شركة سياحة، والترويج بقدرته على تنظيم عدد من الرحلات (الداخلية والخارجية) بأسعار مميزة.

وأكد بيان الداخلية، أن المتهم استغل إقبال بعض المواطنين على الحجز الإلكتروني لتلك الرحلات، وعقب ذلك يتواصل مع ضحاياه، مستخدما عددا من خطوط الهواتف المحمولة عبر تطبيق المحادثات «واتساب»، ويقوم بالتحصل منهم على مبالغ مالية، يقوم المجني عليهم بتحويلها له على تلك الخطوط، عن طريق خدمات التحويل لشبكات المحمول، إلا أنهم اكتشفوا تعرضهم للنصب، وقد بلغت تلك الوقائع (52) واقعة بإجمالي مبالغ مُتحصل عليها من جراء ذلك تقدر بربع مليون جنيه (259675 جنيها).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني، الأمن العام) ومديرية أمن الجيزة، تم ضبط المتهم حال اختبائه بشقة سكنية مستأجرة بمحافظة الجيزة، وبحوزته (4 هواتف محمولة- جهازة حاسب آلى محمول «لاب توب») وبفحصهم تبين وجود آثار ودلائل تشير إلى ارتكابه تلك الوقائع.

وبمواجهته، اعترف بنشاطه الإجرامي، وأرشد عن مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وأقر بإنفاقه باقي المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.