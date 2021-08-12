ضبط شخص يدير وكرا لأعمال منافية للآداب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص المقيمين بالبحيرة، استغل حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن جلسات «مساج» تتطور لإقامة علاقات منافية للآداب نظير مبالغ مادية.

ووردت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية بوجود حساب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يستغل إعلانات المساج في علاقات منافية للآداب، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بصحبة إحدى السيدات من الإسكندرية، حال قيام الأول بتسهيل استغلال الثانية لممارسة الأعمال المنافية للآداب بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، وبحوزته «3 هاتف محمول، ومظروف بداخله صور لمحادثات الاتفاق على نشاطهما المؤثم»، وبمواجهتهما اعترفا بما جاء في التحريات عنهما.

ويأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية، في ضبط قضايا الترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت، خاصة فيما يتعلق باستغلال الأشخاص لموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من أجل الأعمال المنافية للآداب.

ضبط تشكيلات عصابية لسرقة المساكن بالقاهرة والجيزة

من جانب آخر تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة بوزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، كوّنوا تشكيلًا عصابيًا في سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب، دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدوا عن المسروقات.

فيما استطاعت وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة، ضبط شخص تخصص في سرقات داخل المساكن بأسلوب التسلق، وبمواجهته اعترف بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، بينما نجحت مباحث الجيزة في ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك.