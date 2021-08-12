محافظ مطروح بمؤتمر أمراض الصدر: تخصيص 14 فدانا لمجمع الكليات الطبية

عقد المؤتمر العلمي والطبي الخاص بعلم أمراض الصدر، اليوم الخميس، بحضور اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور محمد علي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، والدكتور محمد حلمي زيدان، أستاذ أمراض الصدر، ورئيس المؤتمر.

وضمت قائمة المشاركين في المؤتمر كلاً من الدكتور فايز رجب، مدير مستشفى الصدر بمطروح، والدكتور أحمد السوهاجي، نقيب أطباء مطروح، والدكتور ياسر همام، نائب رئيس المؤتمر، ولفيف من الأساتذة والأطباء من مطروح وخارجها وعمد ومشايخ مطروح.

رحب محافظ مطروح بضيوف المؤتمر الذي يأتي في إطار سلسلة من المؤتمرات العلمية والطبية التي تُعقد بمطروح، بهدف مزيد التوعية، والوقوف على كل جديد في مجال الطب، خاصةً مع مواجهة جائحة كورونا، كترجمة حقيقة بمدى الاهتمام بصحة المواطن المطروحي، وبالتزامن مع اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بإطلاق عدد من المبادرات الصحية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

استعدادات لافتتاح مستشفيات السلوم وسيدي براني

وقال محافظ مطروح: «إننا نستعد لافتتاح مستشفى السلوم المركزي، ومستشفى سيدي براني، بعد تطويرهما وضمهما للمراكز الطبية المتخصصة، بما يوفر مزيداً من الرعاية الصحية لأهالي غرب مطروح، واستقبال الأشقاء من دول شمال أفريقيا»، مشيراً إلى أنه يجري تشغيل جزء من مستشفى النجيلة، أول مستشفى عزل صحي بمصر، لتقديم خدمات للمواطنين، بالإضافة إلى الجزء المخصص للعزل وعلاج حالات كورونا، كما يجري الإعداد لافتتاح تطوير الوحدة الصحية بأم الرخم.

توفير أجهزة طبية بالمستشفيات والتعاقد مع أطباء في مطروح

وأضاف المحافظ أنه جرى بالتعاون مع وزارة الصحة، توفير جهاز أشعة جديد لمستشفى الحمام المركزي، وتوفيرعدد 40 سريراً لمستشفيات الحمام والعلمين ومطروح، وعدد 22 سريراً استقبال طوارئ بمستشفيات مطروح، وبدء تطوير مستشفى الحميات، بالاضافة للإعداد لدخول محافظة مطروح لمنظومة التأمين الصحي الجديدة، كما يجري التعاقد مع عدد 150 طبيباً واستشارياً فى التخصصات الطبية المختلفة، بتمويل من وزارة الصحة، وتكليف 93 طبيباً جديداً على مستوى مستشفيات مطروح، ولفت إلى مقترح التعاقد مع عدد من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، منها مستشفيات القباري وجمال عبد الناصر بالإسكندرية.

وأشار إلى أن هناك اهتمام من جانب المحافظة بتقديم وتيسير الخدمات العلاجية لغير القادرين، والتي بلغت قيمتها، خلال عام ونصف، حوالي 2 مليون و890 ألف جنيه، لعدد 403 حالات للعلاج بعدد من المستشفيات في مطروح وخارجها، بالإضافة إلى المساهمة في مصروفات علاجية أو إجراء عمليات أو فحوصات على نفقة المحافظة، مع السعي دائماً لتحقيق التنمية الحقيقة والسعي إلى خدمة المواطنين في أنحاء المحافظة، موجهاً الشكر لوزارة الصحة، وعلى رأسها الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لجهودها وتعاونها مع محافظة مطروح في تطوير منظومة الصحة، وتوفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالي المحافظة وزائريها، مع الترحيب بمثل هذه المؤتمرات الهادفة والخروج بتوصيات من المحاضرات وورش العمل من أجل صحة المواطن.

وأوضح محافظ مطروح أنه جرى تخصيص 14 فداناً بجوار أرض الجامعة، لإقامة مجمع كليات الطب البشري والصيدلة والأسنان، والتنسيق بين وزارة الصحة والتعليم العالي، لمقترح تشغيل المستشفيات العامة بالمحافظات الحدودية كمستشفيات جامعية.

تناول المؤتمر استعراض عدد من التجارب فى تطوير السياحة البيئية والعلاجية، وجهود تطوير التعليم الجامعي بمحافظة مطروح، ودور الأندية الاجتماعية في المشاركة في جهود التنمية، وتوفير مزيد من الخدمات لأهالي مطروح.