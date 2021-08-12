بعد تعرضه لأزمة صحية.. حكاية اعتداء فيفي عبده على عادل الفار

مسيرة فنية حافلة قدمها الفنان والمونولوجست عادل الفار الذي يمر بأزمة صحية شديدة استدعت نقله إلي أحد مستشفيات القاهرة قبل 3 أيام، حيث أصيب بغيبوبة جراء معاناته من أزمة تنفسية نتيجة لنقص الأكسجين في الدم، وذلك قبل إفاقته منها وتحسن حالته بشكل نسبي، وفقاً لتصريحات ابنته لـ «الوطن».

تفاصيل أزمة فيفي عبده مع عادل الفار

وتعرض «الفار» لعدد من المواقف الطريفة على مدار مشواره، أبرزها تعرضه للاعتداء من الفنانة فيفي عبده، حيث سرد تفاصيل هذه الواقعة في ندوة «الوطن» التي أقيمت قبل أشهر عدة قائلاً: «قدمت مونولوج عن الراقصات بشكل عام، وفوجئت بغضب فيفي عبده وكأنها دكتورة مثلاً، مع العلم أنني درست تفاصيل شخصيتها، انطلاقاً من اختياري (فيفي هوبا) كبطلة للمونولوج».

وأضاف: «حضرت حفلاً داخل أحد فنادق القاهرة، وقمت بتقديم المونولوج استجابة لرغبة الحضور، ولم أكن أعلم بحضور ابنتها للحفل، والتي اتصلت بوالدتها لإبلاغها بوجودي، فما كان من الأخيرة سوي الاتصال بمدير الصالة وطالبته بمنعي من مغادرة المكان لحين وصولها».

وتابع: «اعتدت فيفي وابنتها عليّ، فاستنجدت بشقيقي قائلاً: الحقني يا شكر، ولكنه لم يتدخل لإنقاذي حينها بعد إبعاده هو والفرقة عن المكان».

وكشف «الفار» عن مقابلته لفيفي عبده بعد هذه الواقعة بسنوات، ولكنها عاملته بجفاء شديد رغم مبادرته بالسلام عليها، حيث شعر بغضب شديد إزاء موقفها منه.

انطلاقة عادل الفار في السينما والموسيقى

وكان عادل الفار ذاع صيته في تسعينيات القرن الماضي، حيث قدم عددًا من الأغنيات الناجحة، منها «شيكو بكا، وأنا بشتغل نفسي»، كما كانت له عدد من المشاركات في أفلام عديدة، أبرزها «هيستيريا، شجيع السيما، أبو العربي» وغيرهم من الأفلام.