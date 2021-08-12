نائب محافظ المنوفية: مصر لديها منظومة علمية لتمكين الشباب

قال محمد موسى، نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر لديها منظومة على أساس علمي لتمكين الشباب، وليس بمجرد شعار، وهذا بدأ بعملية التدريب للشباب، قبل أن يصبحوا نوابًا للمحافظين وأعضاء في مجلس النواب، مشددًا على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أخذت على عاتقها منذ 2016 البدء في عملية ممنهجة لتمكين وتأهيل الشباب للقيادة، بداية من المبادرات المختلفة، مثل البرنامج الرئاسي، وصولًا إلى الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.

الشباب كان يعاني

وأضاف «موسى»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الخميس، أن الرئيس السيسي أراد خلق جيل كامل من القيادات الشابة في مصر، مشددًا على أن الشباب كان يعاني على مدار عقود من عدم وجود فرصة تمكين حقيقية، ولم يظهر صف ثاني أو ثالث يمكنه أن يتولى القيادة، ولكن حاليًا الدولة تبذل جهدًا حقيقيًا لخلق أجيال أخرى مستعدة لتحمل المسؤولية في أي لحظة.

الشباب يمتلك الحلم والأمل

وتابع نائب محافظ المنوفية، أن الشباب يمتلك الحلم والأمل ولكنه ينقصه دائمًا الخبرات المتراكمة، والاصطدام بالواقع، وتحديات التوفيق بين الأحلام الكبيرة والإمكانات المحدودة، ويفكرون في أفكار خارج الصندوق، وهذا الرهان الذي وضعته الدولة أمامها، مشددًا على أن عمر أي دولة من عمر رجالها، واليوم هناك شباب من البرنامج الرئاسي يساعدون في النهوض بالجهاز الإداري للدولة، وهذا انعكس على أداء الدولة، وحركة الحكومة أصبحت أكثر رشاقة، وهذا له عائد في المبادرات والمشروعات في الدولة المصرية في السبع سنوات الأخيرة، والتي كانت تحتاج إلى دماء شابة.

وشدد على أن التمكين لم يبدأ بكلمة ولكنه بدأ من التدريب والتأهيل والحوار الحقيقي مع المسؤولين والقيادات.