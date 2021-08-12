نائب محافظ البحيرة: السيسي صادق النية في تمكين الشباب منذ توليه الحكم

قالت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنذ توليه منصب رئيس الجمهورية، وهو يعمل على تمكين الشباب في المناصب التنفيذية بالمحافظات والوزرات أو حتى في المجالس النيابية التشريعية، كمجلسي النواب والشيوخ، «دي كلها دلالات على صدق ونية الرئيس لتمكين الشباب».

وأضافت «بلبع»، خلال مداخلة هاتفية لها بـ«غرفة الأخبار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الرئيس دائما ما أكد في كافة مداخلاته ولقاءاته بأن الشباب هو مستقبل مصر، وعندما تم إجراء محاكاة للدولة المصرية في منتديات الشباب التي جرى تدشينها من قبل، تدخل الرئيس حتى يكون للشباب دورا، كونه صانع المستقبل.

وأوضحت أن محافظة البحيرة، تقوم بعدد من الأنشطة التي دائما ما يشترك فيها الشباب، مثلما يحدث في مبادرة «حياة كريمة»، فكل المنسقون والعاملون على تلك المبادرة من الشباب، كما أن المحافظ قام بتدريب الشباب وأشرف عليهم بشكل جيد، خاصة على الحرف الفنية والتعليم الفني، «هو مهتم جدا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمكين الاقتصادي خاصة للشباب والفتيايات والمرأة، ووصل عدد المشروعات إلى 231 ألف مشروع صغير ومتوسط».

وأكدت، أنها تعمل على مساعدة المرأة والسيدات في المحافظة للوصول للتمكين الاقتصادي والاعتماد على أنفسهن، وفي ذلك الإطار تم تنفيذ تدريبات حرفية للسيدات وتم مدهم بماكينات خياطة، وكذا مساعدتهم على محو الأمية للسيدات والشباب، والحفاظ على عدم التسرب من التعليم.

وتابعت: «أنا مهتمة جدا بتحقيق تدريب عملي للمدارس الفندقية في الفنادق بالمحافظات المجاورة، وبنوفر ليهم فرص عمل، وحاليا بننفذ مبادرة فريدة مع أحد الشركات العالمية لتمكين أصحاب المعاشات كتكافل وكرامة لتوفير فرص عمل لهم ولتخفيف كاهل الدولة من دعم مثل هؤلاء بعد مساعدتهم على كسب الأموال من العمل».