صابرين: «اللي عملته حلا شيحة أوفر شوية.. وزعلني علاقتها بأبوها»

قالت الفنانة صابرين، إنه عند خلعها الحجاب وكلت الله لكي يوفقها للقرار المناسب، مؤكدة أن هناك أشخاص نهايتهم تكون جيدة، ولم تكن طريقة ملابسهم هي التي اعتاد عليها الأشخاص، كما أن هناك أشخاص ملتزمين ولكن معاملتهم مع والديهم سيئة «زيرو»، لافتة إلى أنه عند ارتداءها الباروكة «اتقلبت الدنيا، ونزلي مانشيت هعمل كوميدي بالباروكة يعني إيه طيب أعمل كوميدي وأنا قرعة وحسيت إن اللقب بتاعي هيبقى صابرين أم باروكة».

وأضافت «صابرين» خلال استضافتها في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on»، اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الأقاويل هدأت بعد أن خلعت الحجاب، مشيرة إلى أنه لا يوجد شيء في الحياة اتفق عليه الجميع.

وواصلت الفنانة صابرين: «موقف الفنانة حلا شيحة كان مريب وشوفتها لم اتنقبت وفكيت واتحجبت وجمعتني بيها مناسبة، بس آخر حاجة عملتها حسيت إن في حاجة غلط، وبعدين لما رجعت عملت مسلسل خيانة عهد، حلا ممكن تكون اتخبطت ونسيت التمثيل، وكل واحد فينا بيجي عليه وقت بيتخبط بس اللي عملته أوفر شوية، وأكثر حاجة أزعجتني العلاقة بينها وبين باباها، أنا بالنسبة لي هي تعمل اللي عايزاه وحرة ودي حياتها ولا أجرؤ أعلق، بس اللي حصل مع أبوها ضايقني، بشوف إن الأب والأم استوب خط مش أحمر، ملتهب».

وخلعت الفنانة صابرين الحجاب تدريجيا، حيث قررت في الأول ارتداء باروكة ثم بعدها أعلنت خلع الحجاب مرة أخرى، لتعود كما كانت بشعرها فقط.