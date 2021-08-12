نواب محافظون يشكرون الرئيس: «لولاك ما استفادت الدولة من الشباب»

قال الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ومنذ توليه منصب رئيس الجمهورية وهو دائما ما يساند ويدعم الشباب في كل المجالات، كما سمح لهم بأن يكونوا شركاء ومساهمين في التنمية الشاملة في الدولة المصرية بكل القطاعات.

وأضاف «عماد»، خلال مداخلة هاتفية له بـ«غرفة الأخبار»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مؤتمرات الشباب ومنتدى شباب العالم في نسخه المختلفة لخص في توصياته الهامة تمكين الشباب وتوليهم بعض الوظائف القيادية في الدولة.

عماد: لولا الرئيس السيسي لم يكن للوزراء والمحافظين نواب من الشباب

وأوضح أنه لولا الرئيس السيسي لم يكن للوزراء والمحافظين وأعضاء بمجلسي الشباب والشيوخ نواب من الشباب، ما يعكس دعم الدولة للشباب في كل المجالات، ما أهل الدولة لاستخراج أفضل الأفكار والتي حدث على إثرها استضافه الدولة للكثير من البطولات العالمية على أرض مصر.

نائب محافظ الغربية: الدولة تستفيد من مجهودات الشباب بالمناصب القيادية

فيما قال الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إن الدولة المصرية خلال الفترة الماضية والقادمة تعتمد على الشباب من خلال تمكينهم في المناصب القيادية للاستفاده من خبراتهم ومجهوداتهم وطاقاتهم، ما يمكن هؤلاء الشباب في المساعدة بالحركة العمرانية الضخمة والتقدم الكبير التي تشهده الدولة خلال الفترة المقبلة.

وأكد خلال مداخلة هاتفية له بالبرنامج، على أنه قد قضى فترة في الأكاديمية الوطنية للتدريب، وكانت بمثابة بيت الخبرة التي هيأته الدولة لجميع الشباب حتى يتعلموا وينموا خبراتهم وقدراتهم.

عطا: قضينا برنامج تدريبي ممتاز في الأكاديمية الوطنية للتدريب

وتابع: «إحنا قضينا برنامج تدريبي ممتاز، أهلنا لأن نكون موجودين في منصب نائب المحافظ بعد حلف اليمين، والبرامج التعليمية اللي بتأديها الأكاديمية الوطنية للتدريب برعاية رئيس الجمهورية بتنمي المواهب الشابة في جميع الأصعدة، وبقى فيه بوابة رئيسية اللي هتكون فخر لمصر كلها لأي شاب حابب يتولى منصب قيادي».