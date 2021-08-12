رئيس التحرير

محمود مسلم

السيسي مشيدا بشباب مصر: بسواعدهم يكتب وطننا الغالي تاريخا استثنائيا

كتب:

شريف سليمان
12:18 م | الخميس 12 أغسطس 2021
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر بمناسبة اليوم العالمي للشباب، مؤكدًا أنهم نصف الحاضر وكل المستقبل، وبسواعدهم يكتب وطننا الغالي تاريخا استثنائيا من العمل والبناء والنهوض.

وقال رئيس الجمهورية، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «في اليوم العالمي للشباب، أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر العظيم، فهم نصف الحاضر وكل المستقبل، وبسواعدهم يكتب وطننا الغالي تاريخا استثنائيا من العمل والبناء والنهوض». 

وتابع الرئيس السيسي: «ثقتي مطلقة في شباب مصر، وفي حماسهم وعزيمتهم، ليتحقق حلمنا الأصيل في بناء وطن العزة والفخر والكرامة. بشبابها تحيا مصر». 

اقرأ المزيد:

مصر لا تنسى أبنائها.. السيسي يكرم «فنان وضابط ومهندس ورياضية»

نقيب الممثلين بعد تكريم السيسي لـ سمير غانم: «شاور تلاقينا تحت أمرك»

دنيا سمير غانم تشكر السيسي بعد إطلاق اسم والدها على كوبري جديد

السيسي يتابع موقف تنفيذ ساحة الشعب والنصب التذكاري بالعاصمة الإدارية

رامي رضوان يشكر الرئيس السيسي بعد إطلاق اسم سمير غانم على كوبري جديد

السيسي يوجه بإطلاق اسم سمير غانم على كوبري جديد بمحور محمد نجيب