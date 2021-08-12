السيسي مشيدا بشباب مصر: بسواعدهم يكتب وطننا الغالي تاريخا استثنائيا

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر بمناسبة اليوم العالمي للشباب، مؤكدًا أنهم نصف الحاضر وكل المستقبل، وبسواعدهم يكتب وطننا الغالي تاريخا استثنائيا من العمل والبناء والنهوض.

وقال رئيس الجمهورية، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «في اليوم العالمي للشباب، أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر العظيم، فهم نصف الحاضر وكل المستقبل، وبسواعدهم يكتب وطننا الغالي تاريخا استثنائيا من العمل والبناء والنهوض».

وتابع الرئيس السيسي: «ثقتي مطلقة في شباب مصر، وفي حماسهم وعزيمتهم، ليتحقق حلمنا الأصيل في بناء وطن العزة والفخر والكرامة. بشبابها تحيا مصر».