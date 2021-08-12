برلمانية: الرئيس السيسي قاد ملف تمكين الشباب بحكمة وذكاء سياسي

قالت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ الشباب في العصر الحالي، وجد المساحة التي كان يحلم بها طوال عمره، ولم يتخيل أن تتحقق في يوم من الأيام، «لو دة اليوم العالمي للشباب، أصبح عندنا في مصر كل يوم عيد للشباب، وتكريم للشباب في المجال الثقافي والاجتماعي والسياسي والرياضي».

مصر تشهد مصر تشهد كل يوم عيدًا للشباب

وأضافت «علي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم» المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم، أنّ الدولة المصرية والرئيس السيسي، قادوا بحكمة سياسية وذكاء سياسي ملف تمكين الشباب، الذي كانوا يحلمون به طوال حياتهم، وأصبح يوجد منصات استماع للشباب، لم تكن موجودة قبل ذلك، بداية من البرنامج الرئاسي لتأهيل القيادات الشبابية والأكاديمية الوطنية للشباب وتنسيقية شباب الأحزاب، ومؤخرا شباب الجمهورية الجديدة.

هناك منصات شبابية مشتركة للحوار كل يوم

وأشارت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أنّ هناك منصات شبابية مشتركة للحوار كل يوم، «دة مش غريب ولا جديد، رئيسنا في يوم وجه خطابه لقادة العالم، وقال استمعوا إلى شبابكم، وأعطوهم الفرصة للتعبير عن آرائهم، فما بالك باللي بيحصل في مصر، ويتم على قدم وساق، تأهيل أكثر من كيان شبابي قادر وله كوادر، تؤهل نفسها أيضًا نؤهل شبابنا الصغار».

جار تدريب الشباب الصغار في مختلف المحافظات

وتابعت عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «اللي بيوصل لأي منصب يفيد به بلده، لازم يشد إيد الشباب الصغير، وجار تدريب الشباب الصغار في مختلف المحافظات، والشباب بيقودوا مع القيادة السياسية، وثقتهم فيه إن شاء الله هنبقى كلنا قدر المسؤولية».