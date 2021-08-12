محافظ الإسماعيلية: نبحث مع المواطنين الشكل المناسب لـ«سكن كريم»

وجه اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، رؤساء القرى والوحدات المحلية في مدينة القنطرة شرق، بضرورة الاستماع إلى آراء المواطنين ومتطلباتهم في الوحدات السكنية الخاصة بمبادرة «سكن كريم».

وأكد محافظ الإسماعيلية، في تصريحات له مساء اليوم الخميس، أن مبادرة «حياة كريمة» بصدد بناء الوحدات السكنية الخاصة بالمبادرة شرق القناة، تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار «بشارة» إلى أن الاستماع إلى آراء ومتطلبات أهالي قرى شرق القناة، سيسهل من عملية بناء وحدات مناسبة لهم تحقق رغباتهم وتطلعاتهم، وهو ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن تكون الوحدات مناسبة لكل قطاع، ومناسبة لهويته.

ولفت المحافظ إلى عقد اجتماع أسبوعي لمناقشة كافة المعوقات التي تواجه مشروع «سكن كريم»، وتذليلها في أسرع وقت، لإنهاء وتسليم المشروع في الوقت المحدد له، وشدد على كافة الجهات المعنية، متمثلة في المحافظة والوحدات المحلية وشركة الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والمديريات الخدمية، للتنسيق والتعاون بشكل كامل فيما بينهم لتنفيذ المشروع طبقاً لمخطاته.

وعقد محافظ الإسماعيلية اجتماعاً قبل يومين، لمناقشة قطع الأراضي التي تم تسليمها للجهة المنفذة بقرية «السلام»، بعد تخصيصها لإقامة مجمع خدمات، ومجمع زراعي، ونقطة الإسعاف بالقرية، كما ناقش الاجتماع موقف الأراضي التي تم تسليمها للجهة المنفذة، بقرية «الابطال»، التي تم تخصيصها لإنشاء مجمع الخدمات الحكومية، والمجمع الزراعب، وخزان للمياه، ونقطة إسعاف، بالإضافة إلى مدرسة لخدمة أبناء القرية.

وفيما يخص قرية «التقدم»، ناقش محافظ الإسماعيلية المشروعات المطلوب تنفيذها في القرية، وتشمل إنشاء سنترال، ومحطة رفع صرف صحي، ومدرسه تعليم صناعي، ومدرسة تعليم زراعي، إضافة إلى عمارات سكنية.