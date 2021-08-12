وفاة الفنان محمد جبريل عن عمر يناهز 76 عاما

أعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان محمد جبريل، عن عمر ناهز 76 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وقال الفنان منير مكرم، لـ«الوطن»، إنه من المُقرر تشييع جثمان غدًا الجمعة من مسجد التوفيق بحلوان، على أنّ يوارى الجثمان الثرى بمقابر العائلة في حلوان.

محمد جبريل، ممثل تليفزيوني ومسرحي تخرج في كلية الزراعة وعمل في السينما المصرية في بعض الأدوار المساعدة بالثمانينيات والتسعينيات، كما قدم العديد من المسلسلات التليفزيونية كما عمل في الأفلام التي أنتجها قطاع الإنتاج بالتليفزيون وفي بعض المسرحيات التليفزيونية.

ومن أشهر المسلسلات التي عمل بها «الرجل والحصان» 1982 و«محمد رسول الله» 1984 و«الرايا البيضاء» 1988 و«ساكن قصادي» 1995.