برلماني: تأهيل الشباب من خلال الحكومة والمجتمع المدني يحل أزمة البطالة

قال أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، إنه يجب حل مشكلة البطالة في مصر، من خلال العمل على قانون المواصلات الصغيرة ورئاسة الأعمال، فضلًا عن التناقش مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني، التي تؤهل الشباب على فكرة المواصلات الصغيرة بالتعاون مع وزارة الاتصالات ووزارة التجارة والصناعة ووزارة التعليم العالي.

وأضاف "فتحي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أحداث اليوم"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، أن الهدف الرئيسي والأساسي من الوزارات الثلاث، هو تأهيل أكثر عدد ممكن من الشباب، وذلك من خلال توفير فرص عمل للشباب، بعد التخرج وإعفائة من الضرائب، موضحًا أن أكثر عدد موجود من الشباب في الحياة النيابية هو برلمان 2021، والهدف من ذلك تكمين الشباب.

وأشاد عضو مجلس النواب، بعمل لجنة التطوير والتدريب في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وطرح برنامج "نواب" وهدفة يمكن في إعداد النواب الجدد للدخول في المجلس لتمكينهم من عمل رقابة على مؤسسات الدولة، حيث إن التنسيقية لديها 16 عضو في مجلس الشيوخ، والتكامل يأتي من خلال الدورات، التي تتم بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ودور كل مجلس في تقديمة للمواطن المصري.

وعلى مدار 5 سنوات هي عمر مجلس النواب الحالي، شهد المجلس 6 فصول تشريعية، بدأت مع الفصل التشريعي الأول في 10 يناير 2015، وانتهت اليوم، في آخر جلسات الفصل التشريعي السادس والأخير، وأحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، في مستهل الجلسة العامة للمجلس اليوم، أربع اتفاقيات دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.