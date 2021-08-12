الرئيس التفيذي لـ«الفطيم»: ندرب الموظفين الجدد على أكمل وجه

قال المهندس أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم العقارية، إن هناك أنواع كثيرة من الموظفين تعامل معهم على مدار رحلته العاملية، ناصحا كل من يرغب في تكوين فريق عمل جيد أن يبحث عن موظفين يتعاملون مع العمل على أنهم شركاء وليسوا مجرد موظفين، مؤكدا على أنه يجب على صاحب أي عمل أن يبحث عن الموظف الذي يتعامل مع الشركة على أنه يمتلكها وليس يعمل بها فقط.

وأضاف «جلال»، خلال استضافته بحلقة اليوم الخميس، من برنامج «مصر تستطيع»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، المذاع على شاشة dmc، أنه من السهل على أي شركة أن تجد موظفين، لكن من الصعب أن تجد شركاء للنجاح، موضحا أنه يعتقد بأن الفارق الأساسي بين الموظف الناجح والموظف الذي يتعامل مع العمل على أنها مجرد وظيفة، يكمن في العقلية.

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم العقارية، إلى أنه أصبح من السهل للغاية على أي موظف تعلم ما يريده حاليا، لكن ليس من السهل أن يتعلم العقلية، وبالأخص نوعية العقلية التي تمتاز بالتواضع ومعرفة أنه لم يتعلم كل شيء ويحتاج دائما لمزيد من التعلم لتحقيق مزيد من النجاح.

إسماعيل: المدير ليس دوره القيادة فقط بل العمل على خدمة فريقه بالشكل المناسب

وأوضح أن المدير ليس دوره أن يقود أو يدير، وإنما دوره يتمثل في خدمة فريقه وشركته والمستمثمرين الذين يتعاونون معه، مشيرا إلى أن هذا ما تحرص عليه مجموعة الفطيم في اختيار مديريها، وأحد المميزات التي تتميز بها أيضا.

وأردف أن أهم ما يميز مجموعة الفطيم هو تصنيفها الائتماني، موضحا أنها الأعلى تصنيفا على مستوى غالبية الشركات الخاصة بالمنطقة العربية.

ونبه «جلال» أن هذا يعني بأن المدير في مجموعة كبيرة مثل الفطيم حين يتخذ قرارا ما لا يراعي مسؤوليات الموظفين الذين يعملون معه فقط، بل كذلك يراعي مسؤوليات شركاء الشركة من المستثمرين.

الموظف الجديد يجب تدريبه وتأهليه قبل محاولة الاستفادة منه

ولفت إلى أن أهم ما يجب النظر إليه عند اختيار موظف جديد للعمل بمجموعاتهم، هو البحث عن الشخص الذي يريد أن يصنع فارق ويحمل رغبة كبيرة في النجاح، كما يجب أن يتعامل معهم على أنه صاحب هذا العمل وليس موظفا بهذا العمل.

وأكد أيضا على ضرورة إثقال قدرات هؤلاء الموظفين بالتدريب والتأهيل اللازم ليحققوا النجاح الذي تستهدفه الشركة، متابعا: «مينفعش تجيب حد وتطلب منه يؤدي على طول بالشكل اللي أنت عايزه، لا هو هيعرف يأدي ولا أنت كشركة هتسفيد منه الاستفادة الكاملة».