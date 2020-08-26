محافظ المنوفية يلتقي وفد "الفطيم" لبحث الفرص الاستثمارية

التقى صباح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، وفد مجموعة ماجد الفطيم الاستثمارية، داخل مكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك للتعرف على أهم نقاط الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة بنطاق المحافظة، لإقامة مشروعات استثمارية تعود بالنفع العام على أهالي المحافظة.

وتم عقد الاجتماع بحضور نائب المحافظ، محمد موسى، والدكتور هيرفي ماجدير، الرئيس الإقليمي لمجموعة كارفور في الشرق الأوسط، وجون جرازيات، رئيس شركة ماجد الفطيم مصر، ومحمد حسن، مدير عام تطوير الأعمال بالمجموعة، ودينا مدحت، مسئول ملف الإمارات بالمكتب الفني لرئيس هيئة الاستثمار.

وفي بداية اللقاء، رحب المحافظ بالوفد على أرض المنوفية، مؤكداً حرصه الدائم على التعاون الدائم والوثيق مع كافة المؤسسات، لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، وتناول اللقاء عرضاً لأهم الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، وإمكانية استغلالها لإقامة مشروعات استثمارية ومولات تجارية، تساهم في توفير فرص عمل جادة للشباب من أهالي المحافظة ومحاربة البطالة.

وأكد "أبو ليمون" أن المحافظة من المحافظات الواعدة، التي تمتلك فرصاً استثمارية متميزة، نظراً لما بها من مقومات جاذبة للاستثمار، مشيراً إلى أن المحافظة تضم منطقتين صناعيتين بمدينتي السادات وقويسنا، فضلا عن المنطقة الحرة بمدينة شبين الكوم، والمنطقة اللوجيستية بطوخ طنبشا، مما يجعل من المنوفية أرضاً خصبة ومناخاً جاذباً للإستثمار.

واصطحب المحافظ وفد مجموعة الفطيم في جولة تفقدية لأرض محلج شبين الكوم، لمعاينة الموقع على الطبيعة، باعتباره أحد المناطق المتميزة والاستراتيجية لبحث إمكانية استغلاله لإقامة مشروعات تجارية واستثمارية.

وأعرب وفد مجموعة الفطيم عن سعادتهم بهذه الزيارة، مؤكدين حرصهم على التعاون مع الجهاز التنفيذي للمحافظة، لاستغلال الفرص الاستثمارية، مؤكدين على دراسة إنشاء مول تجاري على أعلى مستوى بأرض المحلج في شبين الكوم.