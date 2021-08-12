حمل وكورونا وانفصال.. شائعات طاردت هنا الزاهد

عدد من الشائعات طاردت الفنانة هنا الزاهد خلال الآونة الأخيرة، كان آخرها شائعة حملها بعد ظهورها بوزن زائد خلال حفل زفاف المنتجة إسراء طاهر، الذي أقيم يوم الأربعاء الماضي داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وكشفت هنا الزاهد في تصريحات صحفية لها سر زيادة وزنها الذي أرجعته إلى طبيعة الفستان الذي ارتدته، حيث أظهرها بوزن زائد، ولكنها نفت أن تكون هذه الزيادة سببها الحمل.

ولم تكن شائعة حمل هنا الزاهد الأولى التي طاردت الفنانة الشابة خلال الآونة الأخيرة، ونستعرض أبرز الشائعات التي طالتها خلال الآونة الأخيرة.

شائعة إصابة هنا الزاهد بفيروس كورونا

في سبتمبر الماضي، ترددت شائعات تفيد بإصابة هنا الزاهد بفيروس كورونا للمرة الثانية، ولكنها نفت ذلك في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، وقالت: «أنا بخير وبصحة جيدة، والمسألة لا تعدو سوي دور برد عادي، ولكن للاحتياط قمت بعمل مسحة كورونا بما أن أعراض البرد مشابهة لأعراض الفيروس، ونظراً لخوفي علي زوجي وأسرتي، إلا أن النتيجة جاءت سلبية».

شائعة إصابة هنا الزاهد بمرض خطير

وتعرضت هنا الزاهد لأزمة صحية أثناء قضائها لشهر العسل مع زوجها أحمد فهمي، حيث اضطرت إلي إجراء عملية جراحية لاستئصال الزائدة.

وانتشرت أخبار حينها تفيد بإصابة هنا الزاهد بمرض خطير، وهو ما نفاه أحمد فهمي في تصريحات خاصة لـ «الوطن» آنذاك.

شائعة انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي

بعد مرور شهرين ونصف الشهر من زواج أحمد فهمي وهنا الزاهد ترددت شائعات تفيد بانفصالهما في سريه تامة، وذلك بعد أن لاحظ الجمهور عدم نشرهما لأي صور تجمعهما عبر حساباتهما بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما نفته هنا حينها، مؤكدة أنها تعيش حياة أسرية مستقرة.