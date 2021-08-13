بسعر 256 ألف جنيه.. مواصفات وتجهيزات سوزوكي بالينو موديل 2022

منذ بداية الربع الثالث للعام الجاري، تم الإعلان عن طرح عدد من السيارات الملاكي موديل 2022 داخل السوق المحلي؛ وقبل أيام أعلن الوكيل المحلي للعلامة اليابانية «سوزوكي»، عن طرح الموديل الجديد لطراز «سوزوكي بالينو 2022»، والتي تتوافر داخل السوق المصري بفئة واحدة «هاتشباك» فقط.

ترصد «الوطن» في السطور التالية سعر «سوزوكي بالينو» موديل 2022، وقائمة المواصفات والتجهيزات الخاصة بالسيارة:

- تتوافر السيارة سوزوكي بالينو 2022 داخل السوق المحلي، بفئة واحدة يصل سعرها إلى 255.900 جنيه، حسب المعلن من الوكيل المحلي للعلامة التجارية سوزوكي.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1400 سي سي، ينتج قوة قدرها 95 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 130 نيوتن/ متر.

-المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات.

-تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

-تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100كم/ ساعة في غضون 11.6 ثانية.

-تستهلك السيارة متوسط 6 لترات من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة .

-تتوافر السيارة بأبعاد (3995 ملم طول، 1745 ملم عرض، 1470 ملم ارتفاع).

-ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 145 ملم، ويصل طول قاعدة العجلات 2520 ملم.

-تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 355 لتر.

-تأتي السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها (وسائد هوائية أمامية وفرامل ABS المانعة للانزلاق وبرنامج EBD لتوزيع جهد الفرامل إلكترونيًا ومصابيح ضباب أمامية وخلفية ومساعد الفرامل BA وISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال).

- خضعت السيارة لقياس مستوى جودة وسائل الأمان بها كان في عام 2016، وحازت حينها على 4 نجوم من البرنامج الأوروبي لتقييم وسائل الأمان بالسيارات الجديدة Euro NCAP.

جدير بالذكر، أنه خلال الفترة الماضية تم طرح الموديل الجديد من طراز «سوزوكي سياز» موديل 2022، والتي تأتي بفئة واحدة فقط داخل السوق المحلي المصري، بسعر يصل إلى 254.900 جنيه.