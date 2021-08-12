السيسي ينتصر للشباب.. 7 أعوام من «التأهيل والتمكين»

«الشباب أولاً».. شعار يترجم سياسات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال السنوات السبع الماضية، ويتأكد فى الاحتفال باليوم العالمى له، فالاهتمام بالشباب كان على رأس أولوياته، بداية من تأهيلهم وتدريبهم أكاديمياً وعملياً، وصولاً إلى تمكينهم سياسياً وتنفيذياً فى العديد من المواقع. البداية كانت فى 2015، عندما أعلن الرئيس عن إطلاق البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، وكان بمثابة الخطوة الأولى فى ملف «تمكين الشباب»، ولم يمر أقل من عامين حتى أعلن الرئيس عن إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب، لتكون صرحاً لتأهيل الشباب من مختلف الفئات، وهو ما ظهرت نتائجه سريعاً فى التشكيل الوزارى وحركة المحافظين باختيار العديد من الكفاءات الشبابية كنواب ومعاونين، ثم اختيارات قوائم المعينين الأخيرة فى مجلسى النواب والشيوخ التى ضمت الكثير ممن هم تحت 40 عاماً، فى تمثيل غير مسبوق للشباب. الاهتمام بملف الشباب شمل أيضاً العديد من الفعاليات الرئاسية التى وفرت منصة للحوار والتفاعل بين الشباب والمسئولين، وشهدت تكريم عشرات النماذج الشبابية الناجحة فى مختلف المجالات.