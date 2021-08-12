شقيق سمير غانم عن إطلاق اسم أخيه على أحد الكبارى: سلوك نبيل من السيسى

قدّم حسام غانم، شقيق الفنان سمير غانم، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على قرار إطلاق اسم شقيقه الراحل علي الكوبري الجديد على محور محمد نجيب، بمنطقة شرق القاهرة والمتقاطع مع أعلى الطريق الدائرى.

وقال حسام غانم، فى تصريح مقتضب لـ«الوطن»: «هذا القرار يعد بمثابة سلوك نبيل من رئيس مصر تجاه فنان رسم البسمة على شفاه المصريين».

وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع كورونا

كان الفنان سمير غانم قد وافته المنية فى 20 مايو الماضي بعد صراع مع المرض إثر إصابته بفيروس كورونا، حيث شيعت جنازته من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، ووارى جثمانه الثري داخل مقابر الوفاء والأمل بمنطقة مدينة نصر.

وأخفت أسرة الفنان سمير غانم نبأ وفاته علي زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز التي كانت تعاني من تبعات الإصابة بفيروس كورونا أيضًا، إلا أنها توفيت أيضًا قبل أيام دون أن تعلم بخبر وفاة زوجها.

واحتجزت دلال عبدالعزيز داخل أحد المستشفيات الخاصة قبل نقلها إلي مستشفي حكومي، حيث وافتها المنية هناك عن عمر يناهز 61 عامًا، وشيعت جنازتها من مسجد المشير طنطاوي بحضور عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: عمرو سعد، إلهام شاهين، دينا الشربيني، إسعاد يونس، شريف منير، لبلبة، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح وآخرون، حيث تم دفن جثمان الراحلة دلال عبدالعزيز إلي جانب جثمان زوجها الراحل سمير غانم، بمقابر الوفاء والأمل.