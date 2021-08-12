عمال بالعاصمة الإدراية في رسائل شكر للرئيس: أحلامنا تحققت على أرض مصر

وجه عاملون بالعاصمة الإدراية الجديدة، عدة رسائل مؤثرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائهم مع برنامج «60 دقيقة»، المذاع على شاشة cbc، يشكرونه فيها على هذا المشروع الضخم وفي الوقت نفسه يعربون عن مدى فخرهم بهذه المدينة.

وقال وليد، من أسيوط، أحد العاملين بالعاصمة الإداراية، إنه كان يعمل بمجال السياحة ولكن بعدما تعطل العمل بهذا المجال بشكل كبير، اتجه للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة واستقرت أموره بعد ذلك.

تحيا مصر

وقال عامل آخر من محافظة قنا: «اللي باشوفه في العاصمة الإدارية أول مرة أشوفه في حياتي»، مؤكدا أن ما يراه حاليا على أرض هذا المشروع كان لا يشاهده إلا بالدول الأوربية خارجيا، مشددا على فخره بما يتم إنجازه حاليا، مضيفا: «تحيا مصر تحيا مصر».

وفي رسالة خاصة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صرح: «الريس مهما نقول قليل عليه»، موضحا أن الرئيس قام بالكثير من الإنجازات خلال الفترة الأخيرة طورت من كل مرافق وقطاعات الدولة، بعدما نجح في فرض الأمان على كل محافظات مصر ومدنها.

إنشاءات تحقق الأحلام

وقال عامل آخر، إنه يجتهد ويعمل حتى يجد رزقا لأولاده، معربا عن سعادته الكبيرة بالعمل في العاصمة الإدارية الجديدة، لأنه مشروع كبير وضخم، موضحا أنه سبق وأن عمل بدولتي الإمارات والكويت، وكان يرى هناك مشروعات وإنشاءات يتمنى أن يراها في مصر، حتى ظهرت تلك العاصمة ووجد فيها ما كان يحلم بأن يشاهده في يوم من الأيام ببلده مصر.

ووجه العامل نفسه الشكر إلى الرئيس، لما قام به من إنجازات على مستوى الطرق والمبادرات الرئاسية المختلفة، وبالأخص مبادرة «حياة كريمة».

وقال «مينا»، عامل آخر بالعاصمة الإدراية، إنه يتمنى بأن يظل يعمل بهذه المدينة حتى يتم الانتهاء منها بشكل كامل، وحتى بعد أن يتم ذلك، يتمنى أن يظل يعمل بها طالما هناك فرصة لذلك.