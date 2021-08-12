يستكشف سطح القمر.. تفاصيل قمر MBZ سات الإماراتي

استعرض المهندس عامر الغفري، مدير أول إدارة الهندسة الفضائية في مركز محمد بن راشد، تفاصيل القمر الصناعي « إم.بي.زد-سات»، قائلا إن هذا القمر يعتبر من ضمن سلسلة الأقمار الأربعة التي طورها مركز بن راشد للفضاء، وفكرته تطوير قمر صناعي للتصوير الفضائي، وجرى البدء في استخدام هذه التقنية في القمر الصناعي الأول، ومن خلاله جرى اكتساب الكثير من المستخدمين للصور الفضائية.

وزن القمر 800 كيلو جرام

وأضاف «الغفري» خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم، أنّ استمرارية هذه الصور الفضائية للمستخدمين خارج وداخل الدولة مهم للغاية، وبالتالي القمر الجديد خاص بالتصوير الفضائي بدقة عالية، ووزن القمر من 700 لـ 800 كيلوجرام، وهو أكبر قمر يجري تطويره في الإمارات.

وأشار إلى أنّ الأقمار الصناعية للتصوير الفضائي تزيد دقة الصورة «القمر يستطيع تحديد ملامح النخلة أو السيارة»، فدقة الصور كبيرة جدا، وتعطي نظرة شمولية أكبر وأوسع.

توطين الصناعة أكبر تحدي

وأشار إلى أنّ المركز اتخذ طريقة تدريجية بالتعاون مع الشركات العالمية سواء في كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة لنقل المعرفة للإمارات، والتحدي الكبير يتمثل في توطين الصناعة في القطاع الصناعي بالدولة، وتصنيع الهياكل، لافتًا إلى أن القطاع الخاص بالإمارات مثل أي قطاع خاص يطمح في أن يدخل في مثل هذه التقنيات.

من جانبه، كشف الدكتور حمد المرزوقي، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف سطح القمر، أن المشروع يعتبر الأول في الإمارات والمنطقة يهدف لاستكشاف سطح القمر، بهدف تطوير قدرات الإمارات والمنطقة لتطوير واستكشاف سطح القمر وأسطح الأجرام السماوية مستقبلا.

الهدف من استكشاف سطح القمر والأجرام السماوية

وأضاف «المزروعي» أن استكشاف القمر والأجرام السماوية الأخرى تعطي الفرصة لمعرفة تاريخ تكوين المجموعة الشمسية بشكل عام والكرة الأرضية بشكل خاص، وفهم طبيعة المجموعة الشمسية.