«الفضاء المصرية»: إطلاق أول قمر صناعي للجامعات في 2022.. محلي 100%

قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوكالة بدأت التدريب الصيفي لطلاب الجامعات على تكنولوجيا الفضاء، موضحا أنه تقدم عن طريق الإنترنت للتديب بها ما يقرب من 5 آلاف طالب وطالبة في السنوات النهائية بكليات الهندسة والعلوم والحاسبات.

وأضاف «القوصي» أنه تم اختيار 450 طالبا بدأو فعليا التدريب الصيفي على تكنولوجيا الفضاء، ولمدة 21 يوما «أونلاين»، ولمدة أسبوعين آخرين سيكون حضورياً وعملي بجامعة بنها - فرع العبور؛ إذ سيجرى التدريب على تنفيذ مشروعات فضائية.

القوصي: بدأنا التدريب الصيفي لطلاب الجامعات على تكنولوجيا الفضاء

وأكد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العام المقبل 2022 سيشهد إطلاق أول قمر صناعي «كيوب سات» إلى الفضاء، بمكونات محلية الصنع 100%، وتشارك عدد من الجامعات المصرية في تنفيذه، لافتا إلى أن غالبية الجامعات تعمل بكفاءة عالية، و تسير بخطى جيدة في التنفيذ.

ولفت الدكتور محمد القوصي، إلى أن الإطلاق للقمر الصناعي سيكون من قبل جهة الإطلاق، وهي المنوطة بتحديد موعده، وذلك بعد التعاقد معها حين الانتهاء من تصنيع القمر، مؤكدا أنه بمجرد التعاقد مع الشركة المنوطة بالإطلاق، سيعلن عن موعد إطلاقه.

ونوه الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إلى أن مشروعات الأقمار الصناعية «كيوب سات»، هي أقمار تجريبية لصغر حجمها، والجامعات المصرية قادرة على تنفيذها، لافتا إلى أن بعض الجامعات تنتج أقمار «كيوب سات» لا تطلقها، والبعض الآخر يطلقها.

وأكد «القوصي» أن التكلفة الإجمالية لكل قمر صناعي تتجاوز الـ5 ملاين جنيه شاملة تكاليف الإطلاق، موضحا أن العائد منها هو الدخول إلى عصر تكنولوجيا الفضاء، وإزالة ما يسمى بحاجز تكنولوجيا الفضاء بين «الطالب والفضاء»، ما يسهم في جعل الطالب أكثر وعيا وخبرة بتكنولوجيا الفضاء وأكثر إبداعا.

وشدد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، على أن مصر حققت نتائج إيجابية فيما يتعلق بمشروعات البحث العلمي؛ إذ شهد تطورا كبيرا، مؤكداً أن الدولة لا تبخل على البحث العلمي بالإنفاق.