محمد الحلو يطرح أغنية «بكرة هيندموا» 

طرح الفنان محمد الحلو، أغنية جديدة تحمل اسم «بكرة هيندموا»، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، كتبها الشاعر محمد حارس، ولحنها ممدوح صلاح، وتولى التوزيع الموسيقي لها محمد صلاح.

وتعد أغنية «بكرة هيندموا»، ثاني تعاون فني بين محمد الحلو والشاعر محمد حارس، بعد أن تعاونا من قبل في أغنية «أنا مصري».

وقال الشاعر محمد حارس، في بيان له، عن أغنية «بكرة هيندموا»: «منتهي السعادة والشرف، أن أتعامل مجددا مع صوت بحجم النجم الكبير محمد الحلو، صاحب التاريخ العريض والمميز، في الحياة الفنية الغنائية في مصر والعالم العربي».

أغنية «بكرة هيندموا»، وتريات دكتور نادر أنيس والمجموعة، تشيللو خالد عبد الرحيم، صولو كمان دكتور نادر أنيس، بيانو محمد صلاح، باص جيتار إيهاب حسين، فوكال عصام الشامي وأحمد الباز، ميكساج وماستر «ملامح ساوند» لعصام الكردي، فيديو عمرو سليمان، إشراف الفنان محمد السماحي، إنتاج محمد حارس.

كلمات أغنية «بكرة هيندموا» لـ محمد الحلو

وتقول كلمات أغنية «بكرة هيندموا»: «هما اللي جابوه لقضاهم، بكره حايندموا لا حنجري في يوم وراهم، من قلبنا اترموا، اصبر ياقلبي حافكرك مين ده اللي يقدر يكسر كده، أنت اللي باعك يخسرك، والأيام حاتعلموا.. احنا اللي صونا واحنا اللي كناعالحب والعشرة باقيين، هما اللي خانوا.. هما اللي كانوا عالبُعد والفراق قادرين.. ولا حاجه تنفع لو حتى يرجع اللي في يوم باع السنين الله في سماه لو الف آه تهون في بُعد الغدارين».

يذكر أن محمد الحلو، طرح مؤخرا أغنية «أنا مصري»، عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، من كلمات الشاعر محمد حارس، ألحان ممدوح صلاح، توزيع محمد صلاح.