كيف تستفيد من مهلة الإسكان لإلغاء غرامات التأخير؟..تنتهي الخميس المقبل

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، انتهاء موعد إعفاء 90 % من غرامات التأخير للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال وقطع الأراضي بأنواعها «سكني، تجاري، خدمي، استثماري، صناعي»، والفيلات والوحدات الشاطئية بالمدن الجديدة، حيث قررت الهيئة انتهاء الموعد، الخميس القادم الموافق 19 أغسطس، مشيرة إلى أن تلك الوحدات تعفى من سداد 90 % من غرامات التأخير في حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك بحسب المدة المقررة لمدة شهرين من تاريخ نشر الإعلان عنها بالصحف، حيث وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على القرار في اجتماعه المنعقد بتاريخ 15 يونيو الماضي، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» الحالات التي ينطبق عليها التيسيرات، شروط الاستفادة من إعفاء الوحدات من سداد 90 % من غرامات التأخير، وفقًا لما حددته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عبر الموقع الرسمي الخاص بها، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الإسكان والمجتمعات العمرانية على مدار الساعة.

حالات ينطبق عليها إعفاء 90 % من غرامات التأخير

حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حالات الإعفاء من غرامات التأخير للوحدات من الإسكان، وفقا لما للآتي:

ـ الحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية المقررة عليها، وما زالت في حيازة العميل، ولم يتم تخصيصها للغير.

ـ الحالات الساري تخصيصها.

شروط الاستفادة من إعفاء الوحدات من سداد 90 % من غرامات التأخير

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، شروط الاستفادة من إعفاء الوحدات من سداد 90 % من غرامات التأخير، وفقا للتالي:

ـ التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.

ـ لا تسري هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة.

ـ لا تسري هذه التيسيرات على الأراضي أو الوحدات التي جرى إلغاؤها وسحبها، وأصبحت في حوزة الجهاز.

وكانت أشارت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى أن 19 أغسطس الجاري، هو آخر موعد لإعفاء 90 % من غرامات التأخير للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال وقطع الأراضي بأنواعها والفيلات والوحدات الشاطئية بالمدن الجديدة.