أقل من 200 ألف جنيه.. أرخص 3 سيارات ملاكي موديل 2022 في مصر

خلال الفترة الماضية، تم الإعلان رسميا عن عدد من الطرز الجديدة للسيارات الملاكي «موديل 2022» داخل السوق المحلية. وترصد السطور التالية قائمة بأسعار ومواصفات أرخص 3 سيارات «ملاكي سيدان» موديل العام الجديد 2022 داخل السوق المحلية بسعر أقل من 200 ألف جنيه.

لادا جرانتا موديل 2022

- تأتي في مقدمة القائمة، وتتوافر داخل السوق المحلية بـ3 فئات مختلفة التجهيزات.

- تبلغ أسعارها، للفئة الأولى 158 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 178 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 185 الف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، وينتج قوة قدرها 87 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 140 نيوتن/ متر في النسخة المانيوال (اليدوية)، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات.

- وتأتي النسخة الأوتوماتيك، بقوة قدرها 98 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.

بي واي دي F3 موديل 2022

- تتوافر السيارة داخل السوق المحلية بفئتين مختلفتين في التجهيزات:

الفئة الأولى بسعر 177 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 200 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي، وينتج قوة 108 حصان، وعزم دوران 145 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، أو مانيوال مكون من 5 سرعات.

شيري أريزو 5 موديل 2022

- تتوافر السيارة بـ4 فئات مختلفة التجهيزات:

الفئة الأولى بسعر 178.900 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 194 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 197.900 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 211.900 جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي، وينتج قوة 114 حصان، وعزم دوران 141 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات، أو ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات.