المتهمة بقتل صديقتها نجلاء فتاة المول تعترف: «روحها طلعت في إيدي»

كشفت تحقيقات الجهات المختصة أثناء التحقيق فى واقعة قتل نجلاء نعمة الله، فتاة كفر الدوار داخل مول شهير بمحافظة البحيرة، خنقًا وطعنًا على يد صديقتها «المتهمة الأولى» وشابين، أن المتهمة نفذت الجريمة بغرض السرقة، وحرزت النيابة مقطع فيديو مدته 120 ثانية يتضمن ظهور المتهمين أثناء الجريمة، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

نجلاء فتاة المول.. تساعد المحتاجين

وأفادت تحقيقات النيابة وأقوال الشهود وعدد من أصدقاء الضحية، أن المجنى عليها نجلاء نعمة الله، كانت تعمل داخل عيادة طبيب عيون شهير بالبحيرة، وهي مؤسسة أشهر جروب نسائى بالمحافظة، والمعروف عنها بمساعدة المحتاجين، وسادت حالة من الحزن الشديد على منصات التواصل الاجتماعي بعد قتل الضحية خنقا وطعنا فى المول.

المتهمة تعترف بتفاصيل جريمتها: «روحها طلعت في إيدي»

فتاة المول.. نجلاء نعمة الله، قتلت على يد صديقتها وهى فتاة تعمل في إحدى العيادات المجاورة للعيادة التي تعمل بها الضحية، وكشفت المتهمة الرئيسية والعقل المدبر للحادث أثناء استجوابها أمام جهات التحقيقات، عن تفاصيل جديدة ولحظات قتل الضحية اللحظات الأخيرة قائلة: «أنا مش عارفة عملت كده ازاي، كنا عايزين نسرقها وخلاص.. مكنتش أعرف أن الموضوع هيوصل للقتل، مش عارفة أنسى شكلها ومش قادرة أنسى مشهد موتها، مقدرتش أنام من يوم الجريمة.. روحها طلعت في إيدي».

الصديقة الخائنة وشابان وراء قتل فتاة المول

بعد مرور 48 ساعة، كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لغز جريمة قتل فتاة المول التي عثر على جثتها مقتولة طعنا وخنقا داخل مول شهير بكفر الدوار بالبحيرة، حيث توصل ضباط قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، إلى المتهمين بارتكاب الواقعة، وتبين أن المتهمة الرئيسية والعقل المدبر للحادث، صديقة الضحية، وأنها استعانت باثنين من أصدقائها «شابان» لقتل الضحية وسرقتها، وتمكن المتهمون من تنفيذ الجريمة وسرقوا هاتف الضحية ومبلغا ماليا.

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.