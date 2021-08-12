محمد حمزة البطل الأولمبي في الشيش: اخترت اللعب لمصر رغم جنسيتي الأمريكية

قال محمد حمزة، بطل مصر الأولمبي في الشيش، إن مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020، هي الأولى من نوعها في الأولمبياد، مؤكدا أنه بذل مجهودا عاليا في البطولة ولكن لم يحصل على ميدالية.

مكنتش مصدق إني كسبت الماتش

وأضاف «حمزة»، خلال استضافته في برنامج «معكم»، المذاع على فضائية «cbc»، اليوم الخميس، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، «مكنتش مصدق إني كسبت الماتش ضد واحد عنده 76 ميدالية، ومكنتش متخيل إن بابا هاييجي يحضني في الملعب، واديته حضن كبير، واتصدمت إنه طلع على الفيست، معايا ومكنتش عارف إني هيجري بالسرعة دي يحضني».

وتابع: «أبويا وأمي مدربين سلاح، وجربت رياضات كتير بس استقريت على الشيش وكنت دايما شايفهم وهما بيدربوا، وأمي لعبت كاسات عالم قبل كده، ومثلت مصر في بطولات كتير، وأنا جيت مصر بس السنتين اللي فاتوا، وكنت عايش وبدرس في أمريكا، لكني قررت اللعب لصالح مصر رغم حملي الجنسية الأمريكية، وأنا لعبت باسم أمريكا، لما كنت صغير في بطولات الجمهورية، لكن لما جالي فرصة ألعب كأس عالم اختارت مصر عشان أرفع اسم البلد دي حاجة تشرف عشان أكون زي بابا وماما».

بذلت مجهود كبير مع ابني والحضن كان تكليلا لهذا

من جهته، قال ماهر حمزة، والد البطل الأوليمبي ومدربه أيضا، في البرنامج نفسه، إنه بذل مجهودا كبيرا مع ابنه لمدة 5 سنوات من أجل أولمبياد طوكيو، موضحا أن احتضانه لابنه جاء بعد فترة إعداد طويلة، وكان تكليلا للمجهود، بعد أن فاز محمد حمزة على شخص حصل على 76 ميدالية، لافتا إلى ابنه مولود في أمريكا ويدرس في جامعة أمريكية في كلية الهندسة، مبينا أن اختيار ابنه للعب لصالح مصر كان صعبا، لأنه كان ضمن أفضل ثلاثة في لعبة الشيش في أمريكا، لافتا إلى أنه عرف أن لعبه في مصر سيشرفه، لذا اختار اللعب لصالح منتخب مصر للشيش، وحصل على المركز الأول من الاتحاد الدولي للشيش مقارنة بمن هم في سنه.

قصة حب في منتخب مصر للشيش

في الوقت نفسه، أشارت نور فوزي الحسن، أم محمد حمزة، في البرنامج، إلى إنها تعرفت على زوجها أثناء لعبه في الفريق القومي، وتعرفت عليه وتزوجته، لافتة إلى أنها سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع زوجها، وعاشت لمدة 20 سنة وأسست مع زوجها أكاديمية لتدرب أبنائها الاثنين.