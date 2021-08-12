وصول رحلة أبطال أولمبياد طوكيو إلى مطار القاهرة الدولي

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، أعضاء البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والتي تضم 16 لاعبًا ولاعبة، وبعض أعضاء البعثة من الفنيين والإداريين، وعلى رأسهم اللاعبة فريال أشرف، الحاصلة على الميدالية الذهبية في لعبة الكاراتيه، واللاعب أحمد الجندي، صاحب فضية الخماسي الحديث، قادمين من طوكيو بعد انتهاء المشاركة في الأولمبياد.

وصول البعثة على متن الطائرة القطرية القادمة من الدوحة

ووصلت البعثة على متن الطائرة القطرية القادمة من الدوحة، حيث جرى تجهيز صالة الخدمة المميزة بمطار القاهرة الدولي بمبنى الركاب رقم 2، لاستقبال أعضاء البعثة، وجرى التنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الدولي، لتنظيم وجود الجماهير التي حضرت من عدة محافظات مختلفة من محافظات الجمهورية، وبعض أعضاء الاتحاد واللجنة الأولمبية المصرية، أمام صالة الوصول لاستقبال «فريال والجندي» وسط إجراءات مع أمنية وقائية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

استقبال البعثة بالورود وأعلام مصر

وفي إطار استقبال الأبطال العائدين من طوكيو، شكلت شركة ميناء القاهرة الجوي، برئاسة المهندس مجدي إسحاق، فريق عمل من العلاقات العامة تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالشركة، لانتظارهم لتقديم الورود والهدايا التذكارية، وأعلام مصر، والعمل على إنهاء إجراءات وصول البعثة.

كما جهزت اللجنة الأولمبية المصرية "أوتوبيس مكشوف" أمام مبنى الركاب رقم 2، صالة الخدمة المميزة، لاستقبال أبطال مصر، ونقلهم لمقر اللجنة بالمعادي للاحتفال بهم.

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي لـ«الوطن» أن وفدًا عسكريًا رفيع المستوى شارك في استقبال أبطال مصر، بخلاف عدد من كبار المسؤولين، في مقدمتهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.