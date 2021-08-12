التحفظ على 3 كاميرات في واقعة العثور على سيدة وحفيدتها مقتولتين

انتقل فريق من الجهات المختصة، إلى مسرح جريمة العثور على سيدة وحفيدتها مقتولتين، داخل شقتهما بمنطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، وبدأت الجهات المختصة في تفريغ الكاميرات، وتحفظت على 3 كاميرات بالقرب من مكان العثور على الجثث، وبدأ فريق من المختصين بفحصها، لبيان المترددين على العقار محل الواقعة، وآخر المشاهدات، للوقوف على ملابسات وتحديد الجاني المجهول، الذي ارتكب الواقعة.

الضحيتان تعرضتا للذبح والجثتين في حالة تعفن

وطلبت النيابة العامة، تحريات المباحث بشأن الواقعة، وسرعة ضبط وإحضار مرتكب الحادث، وكانت أجهزة الأمن تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقت إخطارا من سكان أحد العقارات بمنطقة بولاق الدكرور، بالعثور على جثة ربة منزل، وحفيدتها مقتولتين.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث الجيزة تحت قيادة العميد علاء فتحي، مدير مباحث الجيزة، والعميد أحمد الوتيدي، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والمقدم محمد طبلية، رئيس مباحث قسم بولاق الدكرور، إلى مسرح الجريمة، وبعد الفحص والمعاينة، تبيّن أنّ الضحيتان هما سيدة وتدعى «سالمة. م» في العقد الثالث من العمر، ربة منزل، وحفيدتها، وتدعى «فريدة»، رضيعة تبلغ من العمر عاما واحدا، مصابتان بعدّة طعنات ذبحية في مناطق متفرقة من الجسم، وفي حاله «تعفن رمي» كامل.

والد الطفلة وراء ارتكاب الحادث

وبتكثيف التحريات حول الواقعة، تم التوصل إلى هوية المتهم مرتكب الحادث، إذ كشفت مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، أنّ زوج ابنة المجني عليها، والد الطفلة الضحية، وراء ارتكاب واقعة ذبح ربة منزل وحفيدتها.

وأفادت التحريات، بأنّ المتهم قتل المجني عليهما قبل 5 أيام من اكتشاف الجريمة، حيث شوهد وهو يغادر المنزل في وقت يقارب وقت ارتكاب الواقعة، وأكدّت التحريات، أنّ خلافات بين المجني عليها وزوج ابنتها، هي السبب الذي دفع الزوج لذبح حماته وابنته.