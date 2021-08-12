التحريات: زوج الابنة وراء ذبح حماته وطفلته في بولاق الدكرور

كشفت تحريات مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، أن وراء ارتكاب واقعة ذبح ربة منزل وحفيدتها، زوج ابنة المجني عليها الأولى، والد الطفلة، كما كشفت التحريات، أن خلافات أسرية وراء ارتكاب الواقعة، وأوضحت بأن المتهم ارتكب الواقعة قبل 5 أيام، وهو ما رجحته حالة «التعفن الرمي» للجثتين، حيث شوهد وهو خارج من منزل حماته، في وقت مقارب لوقت ارتكاب الواقعة، كما أكدت التحريات أنه توجد خلافات بين المجني عليها وزوج ابنتها، وهي ما دفعته لذبحها وابنته.

الواقعة بدأت بانبعاث رائحة كريهة من المنزل في بولاق الدكرور

كان مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، تلقى بلاغا بانبعات رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة بولاق الدكرور، وبانتقال قوات الأمن وكسر باب الشقة، تبين العثور على جثتي كل من «سالمة. م» في العقد الثالث من العمر، ربة منزل، وحفيدتها، وتدعى «فريدة» رضيعة تبلغ من العمر عاما واحدا.

طعنات ذبحية في مناطق متفرقة من الجسم

وبالفحص تبين إصابة ربة المنزل وحفيدتها، بعدة طعنات ذبحية في مناطق متفرقة من الجسم، وفي حاله «تعفن رمي» كامل، وتم التحفظ علي كاميرات المراقبة بالمنطقة، تمهيدا لتفريغها للوصول للجاني، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن وكلفت النيابة العامة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني.

التحريات تكشف هوية المتهم

وكشفت التحريات، أن زوج ابنة المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة، حيث شوهد وهو خارج من منزل حماته، في وقت مقارب لوقت ارتكاب الواقعة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم.