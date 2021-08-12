أبرزها غناء الهضبة وتناول المكرونة.. لقطات من حفل زفاف نيللي كريم «صور»

احتفلت الفنانة نيللي كريم بعقد قرانها وزفافها على لاعب الإسكواش الأسبق، هشام عاشور، شقيق نجم اللعبة ذاتها رامي عاشور، أمس، داخل أحد المنتجعات بالساحل الشمالي.

وبدأت مراسم احتفال نيللي كريم مبكرا، بعد أن نشرت إحدى صديقاتها صورا للأخيرة وهي تضع «الماكياج» الخاص بليلة عقد القران والزفاف، عبر حسابها الرسمي بتطبيق «انستجرام».

وأطلت نيللي كريم علي المدعوين بفستان زفاف أنيق وبسيط في الوقت ذاته، لاقى إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين باختيار الفنانة له.

وفي واحدة من أبرز اللقطات المميزة التي تفاعل معها الجمهور قبل بدء حفل الزفاف، هو انتشار فيديو لهشام عاشور، زوج نيللي كريم، وهو يساعدها في تناول وجبة المكرونة، قبل دخولهما لمكان الحفل.

رامي عاشور يُسلم نيللي كريم إلي عريسها

وفاجئت نيللي الحضور بتأبطها ذراع رامي عاشور، شقيق العريس، الذي بدوره سلمها إلى أخيه، وقبلها الأخير وسط أجواء من البهجة والفرحة سادت المكان.

ووكلت نيللي، المنتج جمال العدل، ليكون وكيلها في عقد القران، وذلك لصداقتهما وحبها الشديد له، بحكم أن أنجح أعمالها كانت من إنتاج شركة «العدل الجروب» .

وبعد انتهاء عقد القران، خضعت الفنانة نيللي كريم لجلسة تصوير مميزة للغاية، وشاركت جمهورها بصور منها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تمر ساعات على انتهاء عقد القران، لتبدأ مراسم حفل الزفاف، وسط حضور عدد من الفنانين والأصدقاء المقربين للعروسين، منهم الهضبة عمرو دياب، الذي قدم بعض أغنياته، وأحمد السقا وكارول سماحة وكاملة أبو ذكرى ومنى الشاذلي، وعدد آخر من الفنانين.

وبعدها كانت الإطلالة الثانية للفنانة نيللي كريم، التي اختارت أيضا أن يكون فستانا بسيطا باللون الأبيض.

وخلال حفل الزفاف، فاجأ رامي عاشور، لاعب الإسكواش الشهير، شقيق هشام، زوج نيللي كريم، الجمهور بتقديمه لأغنيتة الجديدة «النار القايدة».