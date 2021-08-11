عمرو دياب يشعل حفل زفاف نيللي كريم بالساحل «فيديو»

حضر الفنان عمرو دياب عقد قران الفنانة نيللي كريم على هشام عاشور، المُقام حاليًا داخل الساحل الشمالي، كما حضره عدد كبير من النجوم منهم إلهام شاهين، وهالة صدقي، وليلى علوي، ودنيا، ومصطفى درويش، وحسن أبو الروس، «عصابة بـ100 وش»، وكذلك الأخوين جمال ومدحت العدل.

وكانت الفنانة نيللي كريم قررت تأجيل حفل الزفاف لمدة 3 أيام، حدادًا على روح الفنانة دلال عبد العزيز، التي وافتها المنية يوم السبت الماضي، عن عمر ناهز 61 عامًا، بعد صراع طويل مع فيروس كورونا.

من هو هشام عاشور زوج نيللي كريم

ويستعد هشام عاشور لطرح أجدد أغانيه هذا الصيف، كما شارك بآخر أغنية له «أبطالنا كتير» في بطولة الجونة للإسكواش الأخيرة، كما أنشأ أكاديمية في أمريكا قبل سنوات، ليُقرر بعدها العودة إلى مصر بسبب ظروف كورونا، ويتعاون مع شقيقه الأصغر رامي عاشور وينشآن بعض الأكاديميات في مصر.

عمرو دياب يطلق خط أزياء باسمه

ومن ناحية أخرى، كان الفنان عمرو دياب قد تعاقد مؤخرًا على تصنيع وتسويق منتجات تحمل علامته التجارية «34»، ومن المُقرر أنّ تشمل الخطة إنتاج أكثر من 100 منتج من الملابس والنظارات الشمسية والطبية، وكذلك إكسسوار ومنتجات جلدية.

وقال عمرو دياب في بيانٍ صحفي، إنّ «الجيل الجديد هو أول اهتماماتي، لقد حرصنا مع فريق العمل على تقديم منتجات تليق بجيل الشباب وتضاهي المنتجات العالمية وبأسعار اقل بكثير، أشعر بالفخر أن جزءا كبيرا من هذه المنتجات يتم تصنيعه في مصر وبمواصفات عالمية».