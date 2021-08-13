بعد «يحيا الشعب» و«الأستاذ».. لطيفة تتصدر «تويتر» الوطن العربي

تعيش الفنانة التونسية لطيفة حالة من النشاط الفني خلال شهر أغسطس الحالي، بعد أن طرحت أغنيتين هما «يحيا الشعب» و«الأستاذ»، واستطاعت من خلالهما أن تتصدر تريند «تويتر» في عدد من دول الوطن العربي، على رأسها تونس والمغرب ومصر وليبيا.

لطيفة «تريند» المغرب العربي بعد طرح «الأستاذ ويحيا الشعب»

وبدأت لطيفة شهر أغسطس بطرح أغنية «يحيا الشعب» الذي جاءت احتفالا بالقرارات الهامة والمصيرية التي أطلقها الرئيس التونسي، قيس سعيد، ومنها إعفاء رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد سلطات مجلس النواب، ورفع الحصانة عن كل أعضائه، والأغنية من كلمات وألحان أسامة فرحات وتوزيع مونتي.

لطيفة طرحت «يحيا الشعب» بعد قرارات الرئيس التونسي

أما الأغنية الثانية للفنانة لطيفة «الأستاذ» هي أول أغنياتها الصيفية لعام 2021، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم وتقول كلماتها:

حبيبي مهنيني مدلعني

من نظرة عين بيوقعني

ف حنانه تملي مطمعني

يا سلام ياسلام

راجل لاء سيد الرجاله

بيغير ومعيشني في حاله

ولطبعه الحامي أنا مياله

مفيهاش دى كلام

الأستاذ الأستاذ.. عيونه لُذاذ

الأستاذ

أنا مستكفيه.. بالأستاذ

زايدة الحنية... في الأستاذ

عن الناس مستغنيه

بالأستاذ

بالحُب بالحنيه

عن الناس أنا مستغنيه

مش عايز أنا غيره خلاص

حبيبى أما يعدي نوسعله

والنبي ده أنا ما أقدر على زعله

ولا بعمل حاجة غير ما أرجعله

ويقولي تمام

سندي وعلى الدنيا مقويني

يستاهِل ده أنا أشيله في عيني

واتكلم على اللي بينه وبيني

لخمس أيام