لطيفة تدعم قرارت الرئيس قيس سعيد بصورة العلم: يارب تونس

أعلنت المطربة لطيفة، دعمها قرارات الرئيس االتونسي قيس سعيد، حيث نشرت عبر عبر حسابها على «فيس بوك»، صورة للعلم الوطني وعلقت قائلة «يارب تونس»

أحداث تونس وقرارات الرئيس قيس سعيد

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، عددا من القرارات عقب اجتماع عقده مساء أمس الأحد، مع القيادات الأمنية والعسكرية في البلاد، وذلك في أعقاب احتجاجات واسعة شهدتها البلاد، وتمثلت هذه القرارات في التالي:

إعفاء رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي من منصبه.

تجميد سلطات مجلس النواب.

رفع الحصانة عن كل أعضاء مجلس النواب.

الإجراءات المتخذة اليوم ليست تعليقا للدستور.

لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها.

من يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص.

الشعب يواصل ثورته في ظل الشرعية، وسيطبق القانون على الجميع.

تولى الرئيس التونسي رئاسة النيابة العمومية، للوقوف على كل الجرائم التي ترتكب في حق تونس.

كما تولى الرئيس التونسي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة، يعينه رئيس الجمهورية.وتجمع محتجون اليوم، أمام مقر حركة النهضة بمحافظة سوسة الساحلية، وقاموا باقتلاع اللافتة الخاصة بالحزب، وسط هتافات ودعوات تنادي برحيل الإخوان وزعيمهم في تونس راشد الغنوشي، وتطالب بإسقاط النظام وفقا لقناة العربية.