استشهاد وإصابة 9 من أبطال القوات المسلحة أثناء مواجهة الإرهاب بسيناء

تمكنت قوات مكافحة الإرهاب، من القضاء على «13» عنصرا تكفيريا، وذلك استكمالاً لجهود القوات المسلحة، للقضاء على العناصر الإرهابية بوسط وشمال سيناء، ونتيجة للأعمال القتالية، نال شرف الاستشهاد والإصابة «9» من أبطال القوات المسلحة.

وضبطت القوات «15» بندقية آلية، وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة، و«20» خزنة بندقية آلية، وضبط عدد من الدراجات النارية التي تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية.

كما ضبطت القوات، عدد من الهواتف المحمولة، وعدد 2 نظارة ميدان، وكميات من المبالغ المالية من مختلف العملات.

وأكدت القوات المسلحة، استمرار جهودها لملاحقة العناصر الإرهابية، لينعم شعب مصر بالأمن والأمان.