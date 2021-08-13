ينتهي أول أكتوبر.. تفاصيل التسجيل الإلزامي بمنظومة الفاتورة الإلكترونية

ناشدت وزارة المالية المصرية، بسرعة التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، منوهة إلى انتهاء آخر موعد للتسجيل الإلزامي في المنظومة بمصلحة الضرائب المصرية، في موعد أقصاه الأول من أكتوبر المقبل، حيث وافق مجلس الوزراء على هذا القرار على أن يتم تطبيقه على وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% والتي تبيع سلعًا أو خدمات (وذلك باستثناء الأجهزة والشركات ذات الطبيعة الخاصة).

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، عددا من الأسئلة التي تهم الممولين، الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، استمراراً لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الضرائب والمالية على مدار اليوم، وفقا لما جاء بدليل الأسئلة الشائعة، عن منظومة الفواتير الإلكترونية.

ما هي الفاتورة الإلكترونية؟

يمكن تعريف الفاتورة الإلكترونية على أنها مستند رقمي يثبت معاملات بيع السلع، أو الخدمات، له مكونات وخصائص محددة، يتم اعداده والتوقيع عليه إلكترونيا، وإرساله واستلامه، بمعرفة الممول من خلال المنظومة، ومراجعته والتحقق منه لحظياً من جانب المصلحة.

ما هي خصائص منظومة الفاتورة الإلكترونية؟

ـ رقم فريد للمنظومة لا يتكرر.

ـ شكل ومحتوى موحد للفاتورة.

ـ تكويد موحد للسلع والخدمات.

ـ التوقيع الإلكتروني، بما يضمن تأمين كامل لبيانات الفواتير، وإثبات الحجية، القانونية على مستخدمي المنظومة.

ـ الإخطارات اللحظية لكل من البائع والمشترى، لمشاركتهم بيانات الفواتير.

ـ حفظ بيانات الفاتورة، وإمكانية استعراضها وطباعتها.

ما هو الرقم الفريد التعريفي للفاتورة الإلكترونية «UUID»؟

هو رقم فريد لكل مستند لا يتكرر على مستوى المنظومة، ويختلف عن رقم الفاتورة الداخلي للشركة.

هل يوجد شكل موحد للفاتورة يجب الالتزام به داخل المنظومة؟

نعم يوجد محتوى موحد وبيانات يجب الالتزام بها.

ما هي اللغات المتاحة للتعامل وإصدار المستندات؟

يمكن إصدار الفاتورة الإلكترونية باللغتين العربية أو الإنجليزية.

هل يمكن إصدار إشعار يتعلق بمجموعة فواتير؟

نعم يمكن إصدار إشعار يتعلق بمجموعة فواتير، على أن يحدد في الإشعارات أرقام تلك الفواتير.

وشددت الضرائب على أنه يحظر على كل الجهات السابقة الذكر التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، من كل قطاعات الاقتصاد القومى، أيًا كان نوعها، إلا إذا كان هذا المتعاقد مسجلاً في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك اعتبارًا من أول شهر أكتوبر 2021.