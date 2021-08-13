مقابلة تعرض لأول مرة.. آخر ظهور للفنانة دلال عبدالعزيز قبل وفاتها (فيديو)

كشف برنامج «et بالعربي»، عن آخر مقابلة تلفزيونية للفنانة دلال عبدالعزيز، والتي تعرض لأول مرة، حيث تحدثت الفنانة الراحلة خلال اللقاء عن آخر فيلم صورته ولم يعرض حتى الآن والذي يحمل اسم «الفنار»، قائلة «شريف نجيب أول مرة يكون مخرج، وهو مؤلف محترف اشتغلت معه عدة أعمال كمؤلف منها «لا تراجع ولا استسلام - تسليم أهالي - خير وبركة».

وعن دورها في فيلم «الفنار» قالت دلال عبدالعزيز: «الفيلم لايت كوميدي ساخر إلى حد ما، وأقوم بدور زوجة محمود البيزاوي وابني محمد الشرنوبي، والشخصية التي أجسدها بها أشياء تغيظ ولن أكشف أكثر من ذلك».

وأكدت الفنانة الراحلة خلال اللقاء، أن ما جذبها للعمل تناوله لمشاكل اجتماعية حقيقية، مضيفة: «ميزة شريف نجيب وهو بيكتب أي عمل تشعر أن الشخصيات من لحم ودم حقيقية وواقعية وكل شخصية تتكلم بمفرداتها بمعني الأم تقول كلمة الأب لايمكن يقولها»

وخلال لقائها التلفزيوني الأخير أشادت دلال عبدالعزيز، بالوجوه الشابة المشاركة معها منهم هدى المفتي التي جسدت ابنتها في مسلسل «فالنتينو»، قائلة «ظريفة ولها مستقبل وسعيدة بشرنوبي وموهبته وتتنبأ له أن يكون مخرجا أو مصورا ويذكرني بالفنان نور الشريف باهتمامه بالعدسة كام وتفاصيل التصوير».

وفاة دلال عبدالعزيز

ورحلت دلال عبدالعزيز عن عالمنا منذ أيام قليلة بعد صراع مع تداعيات فيروس كورونا والتي استمرت معها أكثر من 3 أشهر، حيث انتقلت الإصابة لها أثناء تصويرها مسلسل «عالم موازي»، مع ابنتها دنيا، ليصاب الاثنان بالفيروس.