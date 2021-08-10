رامي رضوان يكشف تفاصيل رؤية سمير غانم عريسا ليلة وفاة دلال عبدالعزيز

قال الإعلامي رامي رضوان، إن أسرة الفنانين دلال عبد العزيز وسمير غانم، (إيمي ودُنيا، وحسن الرداد بالإضافة له)، راضية بقضاء الله، وتحمد الله على كل شيء، «أكيد ربنا له حكمة في كده، ممكن الحكمة دي تكون غايبة عننا مش عارفين نشوفها دلوقتي بسبب مشاعر الحزن، بس ربنا مش بيعمل حاجة وحشة، وله في كل شيء حكمة».

رؤية سمير غانم في «ليلة عرس» يوم وفاة دلال عبد العزيز

وأضاف «رضوان»، خلال تقديمه برنامج «مساء دي إم سي»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أنه كتب على صفحته أن هناك شخص رأى الفنان سمير غانم في المنام وهو في «ليلة عرس»، ويتحدث مع عروسته الجميلة، التي أحبها منذ سنوات كثيرة، وينتظرها في مكان يُسمى «دار السلام»، موضحًا أنه ليس صاحب الرؤية.

الرؤية ليست الوحيدة.. جالنا منها كتير

وتابع: «فيه ناس افتكرت إني أنا اللي حلمت بالرؤية دي، لأ، دي جاتلنا على الصفحة فنشرناها، وهذه الرؤية ليست الوحيدة، وجالي زيها كتير جدًا، ووصل لدُنيا وإيمي وحسن الرداد، الآلاف من الرسائل حول هذا الأمر، يارب تكون فال خير تطمنا إنهم في أفضل مكان في الجنة، بمنزلة النبيين والصدقيين والشهداء والصالحين».