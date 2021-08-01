توقيع الكشف الطبي على 1975 مريضا بـ«كرموز» في قافلة مجانية بالإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، قافلة طبية مجانية بوحدة طب الأسرة بكرموز غربى الإسكندرية يومى السبت والأحد آخر يوليو وأول أغسطس الجاري.

11 عيادة طبية فى تخصصات مختلفة بقافلة طبية بالإسكندرية

وزار الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، القافلة، وتابع أعمالها والتقى بالعاملين والمرضى، مستمعا لآرائهم بخصوص الخدمة المقدمة بالقافلة.

وقال السقعان، في بيان رسمي اليوم عقب انتهاء القافة، إن القافلة ضمت 11 عيادة طبية فى تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والعظام والعيون والأمراض الجلدية والتناسلية وتنظيم الأسرة والأسنان، وشارك فيها 63 عضو من العاملين يمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

تحويل 66 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات

وأوضح وكيل الوزارة، أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1975 مريض، تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 66 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية، لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى أو استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، كما تم إجراء 308 تحليلا طبيبا و 15 أشعة بالموجات فوق الصوتية، علاوة على فحص 109 من مرافقى المرضى، وأهالى المنطقة بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 899 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.