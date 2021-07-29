غلق 21 منشأة طبية وعيادة ومعمل في الإسكندرية

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، بالاشتراك مع إدارة التفتيش الصيدلى ووحدة التخلص الآمن من النفايات الخطرة بالمديرية، حملة أسفرت عن غلق 21 منشأة طبية وعيادة ومعمل ضمن جهود المديرية للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بالإسكندرية.

التفتيش على 34 منشأة طبية خاصة

وقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن الفرق المشاركة فى الحملة تفقدت 34 منشأة طبية خاصة شملت مستشفيات ومراكز تخصصية وعيادات ومعامل تحاليل طبية بهدف الوقوف على استيفاء اشتراطات التراخيص ومكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات لضمان سلامة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

تفاصيل غلق منشآت طبية في الإسكندرية

وأضاف «السقعان»، في بيان، اليوم الخميس، أنه تقرر غلق «ثماني عيادات، معملين للتحاليل الطبية، مركز علاج طبيعي، ومركزين للأسنان»، لعدم حصولها على تراخيص قبل مزاولة نشاطها، علاوة على غلق أقسام غير مرخصة بمستشفيين، كما تقرر غلق معملين للتحاليل الطبية، وثلاث عيادات، ومستشفى خاص، بسبب مخالفة اشتراطات الترخيص واشتراطات مكافحة العدوى ووجود أدوية غير مصرح بها معدة للبيع داخل عدد من العيادات الخاصة تم تحريزها بواسطة التفتيش الصيدلى المصاحب للحملة، لافتا إلى إمهال عدد من المنشآت مدد تتراوح بين أسبوع واحد وأسبوعين لتلافي بعض المخالفات.

شارك فى الحملة ثمانية مفتشين من مفتشى العلاج الحر وعشرة من التفتيش الصيدلى، وطبيب ومراقب صحى من وحدة التخلص الآمن من النفايات الخطرة.